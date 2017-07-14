Достроить в кратчайшие сроки

В ходе рабочей поездки в Усть-Цилемский район глава Коми Сергей Гапликов проинспектировал ход строительства детского сада-яслей в райцентре. Строительство садика на 120 мест в селе Усть-Цильма началось в 2014 году и по графику должно было завершиться в июле 2016 года. С 1 февраля этого года работы на объекте приостановлены. На сегодня объект готов на 86 процентов.

По информации администрации района, контракт с подрядной организацией на строительство объекта расторгли 15 мая 2017 года. В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

– Строительство тянется с 2014 года, что просто немыслимо. И у меня, конечно, возникает много вопросов: почему не вносились вовремя изменения в проектно-сметную документацию, почему не предпринимали действия сразу, как только поняли, что подрядчик не выполняет должного, – заявил Сергей Гапликов при осмотре объекта. – Мы строим учреждение для маленьких жителей республики. И должны гарантировать их родителям, что оно построено качественно и дети будут там в безо-пасности и комфорте.

Как доложил руководитель администрации Усть-Цилемского района Алексей Поздеев, в настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-технической экспертизы незавершенного объекта и определение объема необходимых работ и их стоимости для завершения строительства.

– Экспертиза должна быть завершена к концу этого месяца. После проведем аукцион на завершение строительства. Однозначно будем достраивать детский сад, он очень нужен населению, – отметил он.

Сергей Гапликов дал поручение республиканским минстрою и минобрнауки взять на особый контроль строительство объекта и совместно с администрацией района принять исчерпывающие меры для его скорейшего завершения. Кроме того, глава региона настоятельно рекомендовал руководству муниципалитета уже сейчас приступить к благоустройству прилегающей территории для ускорения процесса строительства.

Для завершения строительства необходимо выполнить следующие работы: обшивку фасадов, внутреннее электроосвещение, установку пожарной сигнализации, вентиляции, санитарно-технического оборудования; внутренние отделочные работы; устройство дорожного покрытия, тротуаров; наружное электроосвещение; устройство наружной канализации; внешнее ограждение территории; установку игровых площадок.

Пресс-служба главы и правительства РК

Фото rkomi.ru