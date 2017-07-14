Дама с собачкой спасла утопающего

Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Коми Анатолий Редько вручил жительнице Сыктывкара Татьяне Гирушевой благодарность за спасение мужчины, который тонул в реке Сысоле.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Коми, 6 марта, прогуливаясь с собакой по набережной реки Сысолы в районе Кировского парка, Татьяна увидела, что мужчина провалился под лед. Татьяна быстро оценила сложившуюся ситуацию и не раздумывая побежала на помощь. Так как в руках у нее был поводок для собаки, она решила использовать его как спасательную веревку и кинула один конец тонущему мужчине. Мужчина зацепился за поводок, спасительница вытащила его на берег. Татьяна сразу же позвонила в службу спасения 112.

Спасенный замерз и передвигаться самостоятельно не мог, поэтому она помогла пострадавшему добраться до ближайшего помещения, где они вместе дождались приехавших на помощь спасателей и скорую помощь. Как отметили спасатели, если бы не смелость и решительность Татьяны, мужчина не смог бы самостоятельно добраться до берега.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Коми Анатолий Редько вручил отважной жительнице Сыктывкара благодарность и букет цветов.

– Я призываю всех быть неравнодушными к чужой беде и никогда не оставаться в стороне, ведь от наших действий может зависеть чья-то жизнь, – сказала Татьяна.

Светлана СОЛОВЬЕВА