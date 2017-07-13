Звонки в Индию, СМС в США: как общаются иностранцы в России

Гости, приезжающие в республику из Азии, чаще звонят домой, а европейцы и американцы охотнее напишут СМС. Самые задушевные беседы ведутся с Индией – в среднем звонок в эту страну длится восемь минут. Такие данные получили связисты, изучив активность на тарифе «Теплый прием», созданном для общения иностранцев в России.

Самые продолжительные беседы ведутся с жителями Индии (8 мин), Украины 6,4 (мин), Южной Осетии (6,1 мин), Таджикистана (5,9 мин), Китая (5,7 мин), Узбекистана (5,3 мин), Туркменистана и Кыргызстана (4,4 мин), Турции и Абхазии (4 мин). Страной-лидером по общему количеству звонков является Таджикистан – свыше одного миллиона в месяц.

В США, Великобританию и Италию текстовые сообщения летят в три раза чаще, чем совершаются звонки.

«Гость, подключивший «Теплый прием», предпочтет звонок сообщению, мессенджерам и социальным сетям. За месяц он в среднем проводит за разговорами по мобильному телефону полчаса, отправляет 2 СМС и скачивает 142 МБ интернет-трафика», – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Тариф «Теплый прием» создан для общения иностранных гостей, которые приезжают в Россию работать или в туристическую поездку. Также он может стать отличным вариантом для уральцев, которые часто звонят за границу и хотят сэкономить. Стоимость минуты разговора с Индией от 1 рубля, с Китаем, Южной Осетией от 2 рублей, Казахстаном, Кыргызстаном от 3 рублей, с Украиной от 4,5 рублей, с Таджикистаном от 5 рублей.

Подробное описание тарифа и стоимость звонков в другие страны на сайте

фото и текст «МегаФон»