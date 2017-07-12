Село с особой миссией

Глава Коми принял участие в Усть-Цилемской горке и юбилейных торжествах центра русской старины

Усть-Цильма отметила свое 475-летие. С этим событием жителей старинного русского села поздравил глава Коми Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба главы и правительства РК.

– На этой земле уважают наследие предков, здесь живут исконно русские люди, которые несут особую миссию по сохранению культуры, традиций, делают это не по указке, а по велению сердца, души, – отметил глава республики, выступая на торжественном собрании, посвященном юбилейной дате.

Из рук главы республики благодарность Министерства сельского хозяйства России за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса получила Ольга Поздеева. Звание «Почетный работник культуры Республики Коми» присвоено заведующей Усть-Цилемским культурным центром Нине Поздеевой. Знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» награждена режиссер народного театра Усть-Цилемского культурного центра Зоя Матуленко.

Отдельно руководитель региона поблагодарил всех принимавших участие в спасении села и окрестных населенных пунктов от разрушительных воздействий паводка в июне 2017 года. За помощь и большой личный вклад в проведение противопаводковых мероприятий благодарственными письмами главы РК поощрены главы сельских поселений: Среднего Бугаево – Леонид Дуркин, Хабарихи – Елена Поздеева, Уега – Сергей Чупров, а также коллектив МУ «Дорожный ремонтно-строительный участок» и индивидуальный предприниматель Ефим Носов из Трусово, который во время паводка в июне 2017 года выделил технику и людей, построил водозащитную дамбу в деревне Филиппово и удерживал ее на протяжении трех суток. Благодаря этому основная часть деревни не пострадала от паводка.

На торжественном мероприятии глава Коми вручил сертификат главе крестьянского фермерского хозяйства Татьяне Кирьяновой. Как рассказала фермер, КФХ получает государственную поддержку на закупку молока, участвует в муниципальных конкурсах на получение средств для приобретения оборудования. Есть выплата для молодых специалистов. Например, бухгалтер-кассир хозяйства Ксения Михеева использовала денежную выплату от государства на улучшение жилищных условий.

На открытии праздничного гулянья «Я люблю твою, Усть-Цильма, старину» Сергей Гапликов вручил ключи от «Нивы» начальнику Усть-Цилемской станции по борьбе с болезнями животных Елене Дуркиной.

– Пользуясь случаем, хотел бы выполнить данное вам обещание – поддержать новым автомобилем ветстанцию, потому что прекрасно понимаю, что без хорошего транспорта сложно выполнять свои обязанности, качественно оказывать услуги, – обратился к начальнику ветстанции Сергей Гапликов.

Как рассказала Елена Дуркина, старой машине учреждения 14 лет, и она часто приходит в неисправное состояние.

– У нас женский коллектив, а ездить приходится по 200 километров до населенных пунктов, так как район большой. Мне, как руководителю, было жалко наших сотрудниц, которые в мороз, в непогоду едут выполнять свои обязанности. В дороге машина, бывало, ломалась, и мы подолгу стояли на холоде. Вот и решила обратиться к Сергею Анатольевичу. И очень рада, что он нас услышал, новый автомобиль – очень желанный подарок для учреждения. Большое спасибо, – поблагодарила начальник усть-цилемской ветстанции.

Сергей Гапликов приветствовал участников праздничного действа «Усть-Цилемская горка».

– Низкий поклон всем, кто велением сердца сохраняет традиции. Слова благодарности устьцилемам за сохранение родовых домов, за преумножение той традиции, когда, возвращаясь в отчий дом, многие перенимают частичку тепла и уникального света, света родного дома, – сказал глава региона. – В дружном хороводе мы отметим наш особый праздник, нашу «Горку», которая уже стала всероссийским и даже международным праздником.

В ходе рабочей поездки в Усть-Цилемский район глава республики посетил село Хабариха, где осмотрел цех переработки молока и помещения для содержания крупного рогатого скота ведущего крестьянско-фермерского хозяйства.

Как сообщил глава КФХ Василий Захаров, основанное в 1998 году хозяйство сегодня является одним из крупнейших в районе. Специализируется на животноводстве, переработке молока и производстве мяса крупного рогатого скота. Основную часть кормов производит самостоятельно. Численность работников – 25 человек. Произведенную продукцию фермер реализует в бюджетные учреждения и через собственные торговые точки. Это около 30 процентов от общего объема продукции, производимой фермерскими хозяйствами района. КФХ Захарова – единственный поставщик молочной продукции в село Усть-Цильма в период сезонной распутицы.

В 2015 году начаты работы по строительству убойного пункта мощностью 6 голов в смену и цеха по переработке мяса в Усть-Цильме. Убойный пункт функционирует с 2016 года, пуск цеха по переработке мяса ожидается в 2017 году.

Хозяйство по итогам районного конкурса признано лучшим производителем сельскохозяйственной продукции. Василий Захаров также сообщил, что планирует в 2018 году подать заявку на строительство семейной животноводческой фермы на 80 голов маточного поголовья с участком отращивания. Стоимость проекта – 30 миллионов рублей.

Сергей Гапликов инициативу агрария поддержал и поручил региональному минсельхозу оказать необходимую поддержку по оформлению заявки на получение господдержки.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi и ust-cilma.ru