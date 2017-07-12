100 абонентов услуги «Видеокомфорт» от «Ростелекома»

В начале июля «Ростелеком» в Республике Коми подключил сотого абонента услуги «Видеокомфорт». Им стала аптека «МАКСИМУМ», которая находится в центре Сыктывкара.

«Сегодня у нас сотня абонентов. Думаю, что завтра эта цифра будет стремительно расти, ведь «Видеокомфорт», или облачное видеонаблюдение – одна из самых передовых технологий удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей в «облаке», – отметил Александр Грибков, заместитель директора филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Коми филиала ПАО «Ростелеком». – И наши предприниматели начинают сегодня это понимать. Услуга помогает решить две основных задачи – безопасность и контроль».

«Название услуги полностью отражает ее суть, — делится своими впечатлениями Максим Меньшиков, директор ООО «МАКСИМУМ», — Это действительно очень комфортно! Можно в любой момент открыть приложение на своем мобильном устройстве и посмотреть, что происходит в торговом зале или офисе. Также существенным преимуществом является простота и легкость в работе с данным приложением. Не нужно иметь навыки программиста, чтобы настраивать эту услугу и пользоваться ею».

«Видеокомфорт» — это услуга, которая позволяет вести удаленное видеонаблюдение, при этом, вся информация, записанная IP-камерами, хранится в облаке. Облачное видеонаблюдение позволяет объединять камеры, расположенные в разных местах, в одну систему и самостоятельно управлять доступом к их видеоархивам.

Видеозаписи хранятся на серверах Центров обработки данных «Ростелекома». Это позволяет пользователям услуги экономить на закупке дорогостоящего оборудования, лицензий, оплате персонала, а также поддерживать высокие стандарты безопасности. Другое преимущество облачного видеонаблюдения — простота внедрения сервиса: на настройку оборудования требуется несколько минут. Услуга управляется с помощью личного кабинета. Записи с камер видеонаблюдения доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера.

Система позволяет осуществлять съемку в темноте, со звуком, а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определённые действия, например, движение, голос, пересечение периметра.

Наиболее частые функции использования видеонаблюдения – безопасность, контроль обслуживания клиентов, удаленное проведение проверок, инструмент дисциплинирования сотрудников или их защита.

«Ростелеком» развивает направление облачных сервисов с 2013 года. Они дают возможность компаниям снизить затраты на эксплуатацию инфраструктуры в несколько раз. Минимизация этих средств позволяет клиентам сосредоточиться на решении прямых бизнес-задач. Среди других облачных услуг, предлагаемых компанией бизнес-клиентам, — «Новая телефония», «Виртуальный офис», «WEB-видеоконференция», «Управление взаимоотношениями с клиентами», «Виртуальный ЦОД» и другие.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте www.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000.