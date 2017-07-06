Казань и Криштиану Роналду – выбор любителей футбола из Коми

«Казань-Арена» стала самым популярным стадионом Кубка Конфедераций для жителей Коми. Жители Дальнего Востока и Сибири отправились болеть в Сочи, а Москва привлекла туристов из Питера и Кавказа. Жители Коми решили своими глазами увидеть Казань и Криштиану Роналду – встреча Португалия-Мексика вошла в топ-3 самых посещаемых матчей у наших земляков.

В целом матчи Кубка Конфедераций посетили более 600 000 болельщиков, треть из которых – абоненты «МегаФона». В нашей сети фанаты проговорили более 1,2 млн минут, а общий интернет-трафик достиг примерно 20 ТБ.

Для того чтобы болельщики могли с легкостью загрузить фотографии в социальные сети, вести онлайн-трансляции с места событий, «МегаФон» улучшил покрытие на 80 объектах проведения турнира, подключил к интернету стадионы, гостиницы, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях. Было задействовано свыше 11 тысяч км ВОЛС, установлено 1 500 антенн и порядка 1 000 единиц телекоммуникационного оборудования.

Средняя скорость на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи составила около 20 Мбит/с на загрузку и 35 Мбит/с на скачивание.

«Более 1000 сотрудников компании, включая команду технических специалистов Урала, работали над проектом, вели оперативный мониторинг в городах проведения Кубка Конфедераций и в онлайн-режиме отслеживали нагрузку на сеть. Это стало тренировкой перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, и доказало, что самые сложные инфраструктурные задачи нам по плечу», – отметил директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

«МегаФон» также предусмотрел дополнительные технологические решения, чтобы инфраструктура выдержала нагрузки на сеть даже в пиковые моменты:

· развернул когерентную DWDM-сеть с 3-х кратным гео-резервированием. Так, в случае отказа одного из элементов инфраструктуры, трафик мог быть переведен на другие элементы;

· организовал выделенные L2 каналы и полносвязные VPN-сети, подключил услуги аналоговой и цифровой телефонии, а также организовал ISDN-телефонию, которая позволила комментаторам проводить свои репортажи;

· обеспечил постоянный мониторинг созданной инфраструктуры – для мониторинга своего оборудования, установленного на объектах, использовалось собственное решение Life Control;

· для оперативного обслуживания болельщиков на стадионах «МегаФон» совместно с оператором фискальных данных OFD.ru предложили комплексное решение «умных» касс с сим-картами «МегаФона», которое было протестировано в ходе матчей;

· для болельщиков «МегаФон» запустил новый тариф #Hello, который позволил гостям спортивного мероприятия звонить по России и в свои домашние страны, экономя на роуминге.