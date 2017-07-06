Дальневосточные травы

Современные фитопрепараты помогут сберечь хорошее самочувствие на долгие годы

По мнению социологов, число приверженцев здорового образа жизни в России неуклонно растет. Согласно данным опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ, в 2017 году процент тех, кто следит за своим здоровьем, за последние два года вырос на 15. Помочь организму всегда оставаться в хорошей форме способны природные компоненты, которые веками использовали наши предки.

В последние десятилетия актуальность использования растений возросла. Они применяются специалистами различных направлений в сочетании с классической медикаментозной терапией. Кроме того, многие травы малотоксичны и их часто используют для профилактики недугов и поддержания защитных сил организма.

Щитовидка под защитой

Одним из самых популярных растений сегодня считается лапчатка белая. Она вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной железы и способствует улучшению усвоения микро- и макроэлементов.

И это не удивительно, ведь она богата такими действующими веществами, как аминокислоты, крахмал, сапонины, фенолкарбоновые кислоты, содержит иридоиды, флавоноиды, дубильные вещества, калий, кальций, магний, железо, марганец, стронций, селен, медь и цинк. Также она может являться источником йода.

Лапчатка белая нашла широкое применение у людей, страдающих экземой, абс-цессами, кистами, гингивитом, геморроем. Также ее употребляют при гипо- и гипертиреозе, тиреотоксикозе. Это лекарственное растение оказывает отличный оздоровительный эффект как при повышенной функции щитовидной железы, так и при пониженной. Оно является хорошим дополнением для того, чтобы справиться с такими явлениями тиреотоксикоза, как тахикардия, нервозность, тремор пальцев рук, потливость, одышка. Благодаря своим адаптогенным свойствам лапчатка используется для улучшения общего самочувствия человека, помогает справиться с психическими травмами, депрессиями и стрессами. Лапчатка белая помогает наладить жировой обмен, в результате чего нормализуется вес. Она также обладает антиоксидантными свойствами, замедляет процессы старения клеток, блокируя разрушительные механизмы окисления липидов. Применение лапчатки белой улучшает иммунитет, повышая сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.

Долой лишний вес

Отягчающим обстоятельством, а иногда и причиной некоторых заболеваний часто является лишний вес. Назначение препаратов для его нормализации возможно далеко не всегда, а физические возможности человека могут ограничивать применение диет, тогда на помощь способны прийти природные компоненты. Самым эффективным из них считается зимолюбка обыкновенная. Чаще всего она используется при ожирении, а также для восстановления обменных процессов организма. Настойка зимолюбки выводит токсины и шлаки, расщепляет жировое депо отложений и способствует снижению аппетита. По утверждению специалистов, с ее помощью можно потерять до 12 килограммов лишнего веса. Чаще всего ее принимают курсами по два-три месяца в осенне-зимний период или весной. При этом нет необходимости соблюдать какие-либо диеты, что считается дополнительным преимуществом для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Настойка зимолюбки считается эффективным препаратом в диетологии. Она может стать хорошим подспорьем для всех, кто желает привести себя в форму, укрепить иммунную систему и улучшить самочувствие. Также зимолюбку часто рекомендуют врачи женщинам с нарушением гормонального фона при гинекологических заболеваниях. Но бесконтрольное употребление средств, оказывающих какое-либо влияние на организм, нежелательно, поэтому перед их употреблением обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.

Естественный антибиотик

Большой популярностью в последние годы стала пользоваться настойка маньчжурского ореха с добавлением натурального меда. Можно сказать, что настойка содержит уникальный антибиотик (не путать с лекарственным антибиотиком) натурального происхождения. Плоды маньчжурского ореха имеют болеутоляющие, антигрибковые, ранозаживляющие, рассасывающие, противогельминтные свойства. Издавна их использовали при очистке организма от паразитов и предупреждения тяжелых недугов, в том числе онкологических, вызванных гельминтами.

Настойка маньчжурского ореха помогает при желудочных хворях.

Недозревшие плоды ореха содержат большое количество йода, поэтому часто используются для профилактики и устранения йододефицита, что особенно актуально для жителей России, в которой 60 процентов территорий находятся в зоне дефицита йода. При недостатке йода нарушается образование новых нервных клеток, их правильное размещение в мозге и покрытие нервных волокон специальной изолирующей оболочкой – миелином. Это может приводить к разнообразным нарушениям движения, работы органов чувств, памяти, интеллекта как у детей, так и у взрослых.

Здоровое сердце – счастливое будущее

По данным Министерства здравоохранения РФ, особую проблему для системы здравоохранения в современном обществе представляют болезни сердца и системы кровообращения. Они занимают второе место в структуре общей заболеваемости и первое место среди причин смерти для граждан трудоспособного возраста. Помочь сможет лекарственный сбор №12 «Сердечно-сосудистая система». Его можно применять как вспомогательное средство при гипертонии, гипотонии, атеросклерозе и других склеротических изменениях сердечно-сосудистой системы, аритмии, ишемической болезни, сердечной недостаточности, тахикардии, стенокардии, вегето-сосудистой дистонии и так далее.

Лекарственный сбор эффективно повышает общую трудоспособность человека, улучшает память, нормализует процессы высшей нервной деятельности, оказывает комплексное воздействие на различные причины, влияющие на снижение функции головного мозга, способствует снятию головной боли, вызванной спазмами сосудов. Применяется в восстановительный период после инсульта.

Кроме того, он обладает сильным успокаивающим действием за счет содержания в составе комплекса мяты, зверобоя, валерианы, ромашки, пиона, шиповника, благодаря своему мочегонному действию снижает артериальное давление, выводя из крови излишнюю жидкость, чем нормализует качество крови.

Тяжелый бой

Еще наши далекие предки использовали травяные сборы для борьбы с алкогольной зависимостью. Этот тяжелый недуг способен разрушить жизнь человека, его родных и близких и повлиять на здоровье будущих поколений. Помочь в решении этой проблемы способны современные фитопрепараты, например, настой из сбора трав «Антиалкогольный». Человеку, страдающему алкогольной зависимостью, его необходимо принимать 1-2 раза в день в виде чая. Он очищает печень, восстанавливает работу выделительной системы, выводит токсины и свободные радикалы, которые накопились в организме. Использовать сбор можно как с ведома страдающего зависимостью, так и без его согласия. Готовую настойку можно добавлять в чай, суп, воду, алкогольные напитки. Сбор действует по накопительной системе, он аккумулируется в организме и вырабатывает постепенное отвращение даже к запаху алкоголя. Настойка не имеет резкого запаха и не изменяет вкусовых особенностей приготовленных блюд, при этом не имеет побочных эффектов и противопоказаний.

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