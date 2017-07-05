В Коми подвели итоги ЕГЭ

Школьные выпускные экзамены в Коми прошли на высоком организационном уровне, в штатном режиме, без сбоев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Коми.

Контроль за ходом проведения экзаменов обеспечивали представители Управления по надзору и контролю в сфере образования, общественные наблюдатели в пунктах проведения экзаменов и онлайн-наблюдатели Республиканского ситуационно-информационного центра.

– Итоги ЕГЭ показывают, что доля участников, которые не смогли набрать минимальное количество баллов, по сравнению с прошлым годом существенно сократилась по абсолютному большинству предметов. Увеличилось число выпускников-высокобалльников, получивших от 81 до 100 баллов. Всего в этом году в Коми – 26 стобалльников. Из них 12 человек получили сто баллов по русскому языку, четыре человека – по информатике, трое – по химии и столько же человек – по истории, по двое – по физике и обществознанию и один – по литературе, – рассказала заместитель министра образования Наталья Якимова.

По мнению выпускника лицея при СГУ Вячеслава Вереитина, получившего 100 баллов по физике и информатике, ЕГЭ – это несложно. «Не бойтесь ЕГЭ. Это, правда, не страшно. ЕГЭ – это лишь один из этапов жизни, который каждый школьник способен пройти с успехом», – считает молодой человек.

К сожалению, не все могут разделить мнение двукратного стобалльника, о чем свидетельствуют попытки некоторых выпускников обойти запреты. В частности, в этом году шесть человек, трое из которых – выпускники прошлых лет, пронесли на экзамен сотовые телефоны и шпаргалки, за что были удалены с экзаменов без права пересдачи в текущем году.

Выпускники смогут узнать результаты экзаменов в своих школах, через личные кабинеты на портале ЕГЭ – ege.edu.ru и на сайте Республиканского информационного центра оценки качества образования (РИЦОКО).

Галина ГАЕВА