Памяти неутомимой правозащитницы

3 июля после тяжелой, продолжительной болезни скончалась бывший депутат Госдумы РФ шестого созыва, одна из самых ярких и активных борцов за права пенсионеров Тамара Кузьминых. До своего круглого юбилея Тамара Гавриловна не дожила всего один день – 4 июля ей бы исполнилось 80 лет.



Тамара Кузьминых родилась в 1937 году в селе Сосновка Вятско-Полянского района Кировской области. В 1966 году окончила Львовский торгово-экономический институт и поехала работать на север, в Коми АССР. Трудовую деятельность начинала в конторе общепита УРСа комбината «Воркутауголь». Возможно, на выбор профессии повлияло голодное детство. «Я прошла все: и беспризорность, и детский дом, у меня не было отца. В девять лет я не только выжила сама, еще мать вытащила с того света. Я помню все эти страшные годы», – вспоминала в одном из интервью «Республике» Тамара Кузьминых.

Большой трудовой путь в биографической справке изложен лаконично: работала старшим мастером производственного обучения УРСа комбината «Воркутауголь», экономистом автобазы комбината «Печоршахтострой», инженером по социальному развитию Полярно-Уральского производственного геолого-разведочного объединения, директором треста столовых и ресторанов Сыктывкара. Но по-настоящему Тамара Кузьминых заявила о себе уже после выхода на пенсию. В перестроечные 90-е больше всего пострадали именно пенсионеры, на обесценившиеся пенсии прожить было невозможно. Именно в то время полная энергии «молодая пенсионерка» начала объединять вокруг себя обездоленных стариков, устраивать «марши пустых кастрюль» и предъявлять властям экспертизу прожиточного минимума пенсионера – сколько граммов мяса, овощей и крупы он может себе позволить в месяц, живя на одну пенсию. Кроме того, Тамара Кузьминых всем, кто к ней обращался, помогала оформлять иски в суды на перерасчет пенсий. И постепенно суды начали принимать сторону пенсионеров. В 1998 году принципиальная активистка стала безальтернативным лидером Сыктывкарского общественного правозащитного движения пенсионеров «За социальную справедливость». О сыктывкарской общественнице узнали далеко за пределами Республики Коми. И вскоре голос таких, как Тамара Кузьмина, был услышан властями: президент Владимир Путин ввел индексацию пенсий. С той поры уровень жизни стариков стал неуклонно повышаться.

Именно Тамара Кузьминых стала первой в стране, кто обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением ввести особую категорию – «дети войны».

4 декабря 2011 года активистка была избрана депутатом Госдумы РФ в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». В Думе она продолжила отстаивать права пенсионеров, но теперь в центре ее внимания были те, чье детство пришлось на годы войны, к числу которых принадлежала и она сама. К сожалению, провести свой проект об особом статусе «детей войны» депутату от Коми так и не удалось.

Несколько лет назад у Тамары Гавриловны обнаружили онкологическое заболевание, а недавно у нее умер сын. Она так и не смогла оправиться после такого горя. Соболезнования родным и близким Тамары Кузьминых выразил глава Республики Коми.

«Тамара Гавриловна была человеком труда и активным общественником. Работала на благо жителей республики в качестве депутата Госдумы шестого созыва. Ее усилиями было организовано крупнейшее движение пенсионеров. Светлая память Тамаре Гавриловне», – отметил Сергей Гапликов.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА