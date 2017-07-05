Крохаль собрал молодых «инноваторов»

В местечке Крохаль под Ухтой открылся седьмой республиканский образовательный форум «Инноватика: Крохаль – 2017», собравший 180 участников до 30 лет со всех городов и районов Коми. В этом году сквозной темой образовательной программы станет экология.

На официальной церемонии открытия участников летнего молодежного лагеря приветствовали представители вузов республики, исполнительной и законодательной власти. Глава Коми Сергей Гапликов из-за большой занятости не смог приехать на открытие форума лично, но записал видеообращение со словами приветствия в адрес «участников креативной площадки, на которой молодежь обсуждает перспективные для развития региона проекты». Руководитель региона примет участие в подведении итогов работы молодежного слета. С большого экрана форумчан приветствовал и председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада, директор РИЦ «ТАСС Северо-Запад» Александр Потехин.

Вице-спикер Госсовета РК Валентина Жиделева, обращаясь к юным «инноваторам», призвала молодежь активнее вливаться в политику, участвовать в выборах и менять жизнь вокруг себя.

Ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Цхадая на правах организатора форума пожелал участникам «Инноватики» реализовать хотя бы малую часть из привезенных проектов.

– Мы ждем от вас удивительных открытий, мы показываем рожденные здесь проекты, и дай бог, чтобы они были реализованы. Крохаль – удивительное место. И я уверен, что будущее республики здесь. Вам его ковать, вам решать все проблемы, мы на вас рассчитываем, – выразил уверенность Николай Цхадая.

В программе форума восемь площадок: «Ты – предприниматель», «Кадры государственной и молодежной политики», «Молодежные медиа», «Волонтерство», «Молодежное самоуправление», «Технопарк», «Патриотизм» и «Творчество». Последнее в этом году дебютирует. Программу этой площадки разработали при поддержке министерства культуры. Эксперты – преподаватели Коми республиканского колледжа культуры имени Чисталева. Участники творческой площадки – потенциальные организаторы массовых мероприятий. Приобретенный на форуме опыт они незамедлительно освоят на практике.

В рамках форума пройдет конкурс молодежных проектов. Авторы лучших работ по итогам защиты получат денежные призы до 500 тысяч рублей. Итоги «Конвейера проектов» подведут 7 июля. Подробнее о форуме «Инноватика: Крохаль – 2017» – в ближайшем номере «Республики».

Лина ПЕРОВА

Фото БНК