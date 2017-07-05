Константин Сапрыкин избавился от приставки и.о.

Константин Сапрыкин назначен представителем Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ. Соответствующее распоряжение глава Коми Сергей Гапликов подписал 5 июля, сообщает пресс-служба главы и правительства РК.

Напомним, на этом посту Константин Сапрыкин сменил Валерия Кюршина, проработавшего представителем Коми в Северо-Западном регионе 12 лет. В конце апреля кандидатуру бывшего руководителя Ростехнадзора в СЗФО утвердил Госсовет РК. Представляя его депутатам, руководитель администрации главы и правительства РК Михаил Порядин подчеркнул, что еще до своего назначения Константин Сапрыкин помогал республике с привлечением инвесторов и его опыт и связи позволят организовать оперативное взаимодействие региона с Северо-Западом, с Санкт-Петербургом.

29 мая Константин Сапрыкин был назначен исполняющим обязанности представителя РК в Северо-Западном регионе, и вот теперь, спустя месяц, избавился от приставки и.о. Распоряжение главы Коми вступило в силу со дня его подписания.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА