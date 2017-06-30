В Троицко-Печорском районе прошел массовый экоквест

«17 шагов на зеленый» сделали за два с половиной месяца жители Троицко-Печорского района. Так назывался экоквест, в ходе которого команды из сел и поселков муниципалитета выполняли различные задания природоохранной тематики и выкладывали отчеты об этом в группе «ВКонтакте». В прошедшие выходные квест завершился.

Придумала и организовала экоквест жительница Троицко-Печорска, заведующая отделом по работе с молодежью в районном управлении культуры Татьяна Мезенцева. Это отличный пример того, как буквально «за три копейки на коленке» можно сделать интересную акцию, охватившую немалое количество детей и взрослых, да еще и принесшую реальную пользу поселкам, в которых они живут. Да и экологическому просвещению самих участников квеста это поспособствовало.

– Идея пришла спонтанно, а участников оказалось найти несложно через группы «ВКонтакте» Троицко-Печорска и сельских поселений района, – рассказала «Республике» Татьяна Мезенцева. – Заявилось восемь команд, в основном советы молодежи из разных поселений, но была и команда третьеклассников во главе с классной руководительницей – «Эколята» из Троицко-Печорска, а также «Дружная семейка», состоящая из двух семей. 4 апреля было объявлено о приеме заявок, а уже 14 апреля я выложила в группе первое задание.

Кроме «Эколят» на экоквест вышли «Винкс», «Ведущие» и «Дружная семейка» из Троицко-Печорска, «Миян кад» из поселка Приуральский, «Лесная братва» из Якши, «Молодежка» из Усть-Илыча и «Лесничий» из Нижней Омры. «Молодежка» позже, к сожалению, выбыла по техническим причинам – из-за отсутствия нормального интернета.

Первое из семнадцати заданий квеста было очень простым – придумать девиз для своей команды с призывом беречь и сохранять природу, а также сделать групповое фото на фоне природы. С этим справились быстро, некоторые участники продемонстрировали фото и девизы уже в тот же день, другие – на следующий. В дальнейшем задания усложнялись, так что на их выполнение уходило от трех дней до недели.

На втором шаге экоквеста его участники должны были провести агитационную акцию в защиту природы – сами создать тематические листовки или буклеты и распространить их на улицах, в организациях и т.д. 24 апреля к экоквесту решила присоединиться девятая команда – «Активная молодежь» из Комсомольска-на-Печоре, которая в тот же день успела пройти оба шага.

Третье задание оказалось с подвохом, нужно было сделать не менее семи фото объектов, загрязняющих населенный пункт, где базируется команда, и описать, как именно вредит природе тот или иной объект. В поселках, которые стоят в самой гуще тайги, различных фабрик и заводов нет, так что участникам пришлось поломать голову. В итоге в объективы фотоаппаратов попали стихийные помойки, вредные вещества от которых вместе с талыми водами попадают в реки, автохлам, дымящие трубы котельных, хранилище горюче-смазочных материалов, выхлопные трубы машин, гниющие опилки на лесоперерабатывающем производстве, разбитая тяжелой лесной техникой почва и даже бродячие собаки и птицы, питающиеся на помойках и разносящие болезни. У команды из Нижней Омры в список опасных объектов попала обычная колонка, где население берет воду. По их словам, несознательные граждане не завинчивают вентиль до конца, и чистая вода из скважины впустую льется на землю.

Дальше участникам квеста нужно было оказать помощь животным или птицам. В результате были накормлены бездомные собаки, сделаны кормушки для птиц и белок, а команда «Лесничий» подобрала избитого бездомного кота, которого накормили, обогрели и пристроили в добрые руки.

Тем временем настал май – пора субботников, поэтому участники квеста получили вполне ожидаемое задание: прибраться на замусоренной территории. Дальше командам предстояло блеснуть креативом и сделать полезные поделки или симпатичные сувениры из различных отходов. «Дружная семейка» превратила в фоторамки конфетные коробки, «Лесная братва» соорудила оригинальную подставку для столовых приборов из консервных банок, «Эколята» решили, что разноцветными крышками от пластиковых бутылок вполне можно играть в шашки, «Винкс» сплели корзинку из газет, свернутых в трубочки. После чего Татьяна Мезенцева предложила участникам с помощью маски или костюма перевоплотиться в какое-либо животное и снять ролик от его лица с рассказом о проблеме, доставляемой человеком, или, наоборот, с благодарностью за помощь. Взрослые застеснялись, а вот маленькие «Эколята» очень быстро сняли видеоролик, где весьма убедительно перевоплотились в настрадавшегося зайца, живущую в грязной реке лягушку, отравившегося «экологически грязным» барашком волка, а также медведя-погорельца. После такого примера еще две другие команды представили «короткометражки» от лица синицы и бездомной собаки.

Затем участникам экоквеста нужно было найти в своем населенном пункте организацию, отвечающую за охрану природы, посетить любое учреждение, где можно ознакомиться с флорой и фауной родного края, и написать краткий рассказ по итогам этих визитов. Жителям райцентра эти три задания легко было выполнить в один день – несложно сфотографировать районный комитет по охране окружающей среды, затем заглянуть в краеведческий музей и поделиться впечатлениями об этом. Для жителей Якши, где находится усадьба Печоро-Илычского заповедника с музеем природы, и того проще – заодно и лосей на лосеферме навестили.

Зато следующее задание оказалось легковыполнимым для всех команд, вне зависимости от места проживания – нужно было создать эскиз баннера, информирующего о последствиях неправильного поведения в лесу. Некоторые не только нарисовали, но и установили такие плакаты при въездах в лес.

Тринадцатый шаг – придумать очередное задание. Те, что будут признаны наиболее интересными, придется выполнять. В результате участники квеста сочиняли сказки на экологическую тему и рисовали к ним иллюстрации. Оригинальное произведение выдала команда «Миян кад» – о путешествии стеклянной банки и бутылки. Верные подруги успели, до того как их обезвредили, попортить кустарник, устроить пожар и небольшое ДТП.

Предпоследним заданием стало участие в акции «Речная лента», а если в населенном пункте она не проводится – организовать ее.

И, наконец, 19 июня настала пора сделать последний шаг эко-квеста – посадить дерево, а лучше несколько. «Эколята» и «Лесная братва» озеленили территории возле школ, «Миян кад» – на территории своего поселка, «Дружная семейка» решила, что самое место памятному дереву – на даче.

Как призналась Татьяна Мезенцева, изначально для экоквеста придумала и несколько очень сложных заданий, но решила для первого раза предложить то, что достаточно легко выполняется. Но в будущем участникам придется постараться.

25 июня были подведены итоги экоквеста. Оказалось, что «Эколята», «Лесная братва» и «Дружная семейка» набрали одинаковое количество баллов, поэтому все они получили первое место, а в награду – денежные призы от районной администрации и приглашения на арт-фестиваль «Сено».

Анна ПОТЕХИНА

Фото участников экоквеста