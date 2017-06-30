У большого озера Эжолты

Многодетная семья развивает гостевой туризм в деревне на Коквицкой горе

Если бы лет 20 назад маме двоих сыновей Эльвире Дмитрошиной сказали, что вскоре она поменяет городскую жизнь на деревенскую глубинку, она бы не поверила. Но жизнь повернулась именно так. И сегодня, спустя годы, мать уже четверых сыновей признается, что именно деревня с ее укладом, с трудной и в то же время неспешной, подробной жизнью, где все у всех на виду, в корне изменила ее личность и отношение к жизни. И что немаловажно – открыла в ней то, о чем сама она и не подозревала.

Пианино и коровы

В беспокойные и голодные девяностые многие деревенские жители в надежде заработать пробовали обосноваться в городе. И напротив – многие горожане, потеряв надежду на поддержку государства, начинали строиться подальше от цивилизации. В 1998 году глава сыктывкарского семейства Дмитрошиных – Александр, пережив сокращение на работе, принял кардинальное решение, о чем и оповестил свою семью: переезд в деревню. В деревне Эжолты Усть-Вымского района жила его мать – Галина Ивановна с супругом Юрием Николаевичем.

Для Эльвиры Анатольевны решение мужа стало неожиданным. Их старший сын Александр посещал городскую музыкальную школу, к тому же в средней школе учился по особой образовательной системе Леонида Занкова, а значит, пришлось бы учебой пожертвовать. Но муж в своем решении был настойчив. Переезд состоялся.

Первое время было тяжело. И Эльвире, и сыну Саше, оторванному от друзей, пианино и родной школы. Мальчишку спасали книги, читал он запоем, а «Маленького принца» Экзюпери знал почти что наизусть. Переехавшее семейство, как и планировалось, проживало у любимых бабушки и деда. Чуть ли не с первых дней Дмитрошины начали строиться и, словно в насмешку над превратностями судьбы, приобрели еще и скотину: коров, быков. Дед, помимо того, держал коз, так что первые уроки по дойке Эльвира со страхом осваивала на козе Машке. Это потом она уже научилась и коров доить, и масло сбивать, и сыры варить. А тогда Машка преподнесла ей первый урок за неласковое доение, лягнув бидон с молоком.

В свой новый дом молодая семья зашла, когда стояли только стены и большая русская печь. Со временем глава семейства устроился школьным инструктором по спорту в село Кожмудор. А супруга еще долго не могла втянуться в деревенскую жизнь, где многое тогда казалось «не своим». До того «не своим», что несколько раз ее посещала мысль вернуться в город. Как бы все сложилось дальше, сказать трудно, но так бывает: в жизни вдруг появляется человек, который все меняет в судьбе. Таким человеком для Эльвиры Дмитрошиной стала глава администрации сельского поселения Кожмудор Надежда Каракчиева, которая предложила ей возглавить Дом культуры в этом селе.

В новое дело бывшая сыктывкарка, человек абсолютно не публичный, а культура все-таки требует публичности и активности, втягивалась тяжело. Года два ушло на «акклиматизацию»: она присматривалась, к ней присматривались. Но доверенное дело между тем не бросала и ежедневно пешком ходила из своей деревни в Кожмудор, по 10 километров туда и обратно. А потом в клубе начали складываться детские концертные программы, появился взрослый вокальный коллектив. Наладилась в селе культурная жизнь: концерты, конкурсно-игровые программы, тематические вечера, встречи с писателями.

Все развивалось, а Эльвира Дмитрошина с удивлением открывала в себе новое, она втягивала людей в творческие процессы, к ней тянулись все больше. Так продолжалось бы и дальше, но произошли перемены в административной структуре района, в конечном итоге приведшие к тому, что она осталась без ставшей уже любимой работы.

Наступила черная полоса, которую надо было как-то пережить. Семья поддерживала хозяйку очага – и словом, и делом. Двое старших сыновей жили уже самостоятельно. Старший, 26-летний Александр, сегодня уже и сам отец, работает в городе. Второй – Сергей служит по контракту в Мурманске. По словам мамы, Сергей – чистой воды технарь, да еще и знатный рыбак. Пока жил в родительской семье, рыба в доме не переводилась.

В трудную для матери минуту старшие сыновья подставили плечо: писали, звонили. Помогали и материально, присылая деньги на младших – Георгия и Андрея, ведь на одну отцовскую зарплату прожить было нелегко. И сам глава семейства проявлял заботу и внимание. У Дмитрошиных всегда было так: и радости, и печали – общие. Впрочем, как и в любой нормальной семье. Вдвойне старался по хозяйству и младший Андрей. В свои девять лет может суп сварить, картошки нажарить, оладьи завести, дров нарубить. Одежду свою тоже предпочитает стирать сам. К тому же ответственный. Бывало, ни свет ни заря разбудит маму: «Вставай, проверь задания по коми языку».

«Марьюш ордын»

Идея открыть свою гостевую усадьбу для туристов пришла сама. Сколько раз потом Эльвира Дмитрошина благодарила судьбу, что так и не убрала большую русскую печь – первое, что было построено в их доме. Без печи-то большое количество народу не накормить. А гостевой стол в деле въездного туризма – отдельная тема. Оценить это может только тот, кто попробует, например, вкуснейший суп из сухих грибов, запеченную в печи пшеничную кашу с мясом, рыбу с хрустящей корочкой, пышные булочки, коми шаньги и еще много всего, что за несколько часов может выйти из недр белостенной жаркой красавицы.

Пробный первый шаг Эльвире помогла сделать инструктор-педагог по туризму Центра детского и юношеского туризма Микуня Светлана Бобина, которая по предварительной договоренности привела к ней группу байкеров из 38 человек, совершавших тематический пробег по республике. И байкеров этих нужно было не просто накормить, а познакомить со знаменательными красотами деревни Эжолты.

Кто знаком с историей республики, тот, безусловно, знает, чем славится это заповедное место в Усть-Вымском районе под названием Коквицкая гора, которая включает в себя 12 деревень и село. И в каждом населенном пункте есть своя изюминка. В деревне Сюлатуй, например, это удивительной красоты святой источник в честь мучеников Кирика и Иулиты. В красивейшей, раскинувшейся на высокой горе деревне Гажакерес, которая имеет за плечами более чем трехвековую историю, живут такие люди, как Александр Васильевич Козлов, Александр Иванович Туркин, Манефа Окулова. Несколько лет назад они организовали что-то вроде деревенской общины (нынче – территориальное общественное самоуправление), не ждут милости от государства, а решают вопросы и обустраивают жизнь деревни своими силами. Недаром жители Коквицкой горы говорят, что Гажакерес – это государство в государстве, стоит посетить это живописное место, чтобы понять: здесь есть добротные хозяева, болеющие за свою малую родину.

В Эжолты лежит загадочный камень «ыджыд из», на котором, согласно преданию, приплыл из Усть-Выми святить местных жителей сам Стефан Пермский. Говорят, камень помогает излечиться от многих болезней. А еще недалеко от деревни есть необыкновенной красоты озеро и бор с величавыми соснами.

Байкерский забег в Эжолты оказался вполне удачным – и столом, и экскурсией все остались довольны. А затем на Коквицкой горе, также при активном участии семейства Дмитрошиных, прошел поэтический ландшафтный фестиваль. Постепенно в «Марьюш ордын» начали приезжать небольшие группы, впору было решать: либо продолжать развивать гостевой туризм, что требовало нового формата, либо ставить на нем точку. На семейном совете решили, что останавливаться нельзя, а если так – нужно строить настоящий гостевой дом. И это при том, что лишних денег в семье не водилось. Но поднапряглись Дмитрошины и выкупили в Кожмудоре заброшенное здание старого детского сада в 400 квадратных метров. Начали его постепенно облагораживать. Тем временем Эльвира Анатольевна прошла обучающий курс и защитила бизнес-план в республиканском бизнес-инкубаторе, а после, зарегистрировав ИП, получила от района инвестицию, которой хватило на часть ремонта будущей гостевой усадьбы. Ну а кожмудорские артисты – певуньи и танцоры ждут не дождутся, когда же откроется эта усадьба, ведь петь и танцевать им сегодня негде: по решению управления культуры администрации Усть-Вымского района Дом культуры закрыт на все лето. Хотя оптимизма такая оптимизация в разгар дачного сезона, когда в селе появляется много молодежи, не прибавляет.

Тем временем в гостевой комнате дома Дмитрошиных не прекращаются мастер-классы для детей и взрослых по выпечке сдобы (программа «Земля на зернышке стоит»), плетению по бересте, вязанию ярких ковриков-солнышек.

Конечно, ничего бы у одной хозяйки «Марьюш ордын» не получилось, на благое дело работает целая команда единомышленников. Это гид и знаток Коквицкой горы Надежда Каракчиева, которая всегда и во всем поддерживала семью Дмитрошиных, краевед, музейный работник, собиратель и ревностный хранитель истории Антонина Туркина, мастерица по бересте и тем самым вязаным ярким «солнышкам» Любовь Козлова, въедливый и дотошный компьютерщик Александра Воронина, снабжающая команду информацией.

Большой эмоциональный заряд принесла Эльвире Дмитрошиной поездка по предложению Общественной палаты республики на форум Северо-Западного федерального округа «Деревня – душа России», который проходил в Вологде. В форуме приняли участие делегации из семи регионов. На его площадках были представлены успешные практики по развитию села, сохранению культуры, повышению качества жизни в деревне. Участники побывали в архитектурно-этнографическом музее «Семёнково», в самобытном селе Сизьма, славящемся своими интерактивными музеями.

– Самое главное – двигаться вперед. Стоит только позволить охватить себя унынию, тут же приходит его спутник – сомнение, которое сегодня не самый лучший помощник для нас, – считает хозяйка «Марьюш ордын».

А сомневаться порой приходится, ведь и среди своих деревенских находятся скептики, которые считают, что незачем привлекать в эти заповедные места чужаков. И в этом плане не сегодня завтра семейство Дмитрошиных и их подвижников ждет серьезное испытание: в Эжолты приезжает большая команда москвичей. Это содружество нескольких семей, которое каждое лето посещает для знакомства какой-нибудь регион России. Команда живет своим палаточным лагерем, и задача «Марьюш ордын» – познакомить гостей с красотами и чудесами Коквицкой горы, с замечательными местными жителями. Чтобы представителям мегаполиса захотелось непременно побывать здесь еще раз, а свои бы поверили, что гостевой туризм – это еще и возможность увидеть мир другими глазами.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА