Планы на комфорт

На благоустройство столицы Коми и четырех моногородов потратят 300 миллионов

В республике обсудили реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, под действие этого федерального проекта в Коми попал Сыктывкар как столица региона, а также моногорода Воркута, Инта, Емва и Жешарт.

Как сообщила первый заместитель председателя Коми Лариса Максимова в начале заседания межведомственной комиссии, всего на благоустройство территорий в рамках этого проекта должно уйти порядка 300 миллионов рублей, из них 126 миллионов – федеральные средства, остальные – региональные. Представителей администраций пяти муниципалитетов пригласили на заседание, чтобы они отчитались, как идут дела по созданию комфортной городской среды.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов рассказал, что общий объем финансирования проекта из всех источников составляет более 177 миллионов рублей, создана общественная комиссия, своевременно рассматривались заявки и предложения граждан о включении в планы благоустройства той или иной территории. От собственников жилья в многоквартирных домах поступило 78 заявок, по результатам рассмотрения которых в текущем году планируется привести в порядок 51 двор. В частности, будут ремонтировать асфальтобетонные покрытия проезжей части дворов, тротуары, менять освещение дворов на энергосберегающее, устанавливать скамейки и т.д. А в Эжве в одном из дворов будет установлена детская площадка на условиях софинансирования с населением. Что касается общественных территорий, то работы запланированы на 11 объектах – двух городских парках, двух бульварах и семи пешеходных зонах.

Заместитель председателя правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев напомнил мэру, что о разработке дизайн-проектов общественных пространств республика должна отчитываться в Минстрое России.

Заместитель мэра Воркуты Вячеслав Гущин рассказал, что в городских дворах расположены более ста детских площадок, но большая их часть современным требованиям не отвечают, в том числе по безопасности. Но в 2016 году в Воркуте реализовали «образцово-показательные» проекты площадок в двух микрорайонах, есть на что равняться в дальнейшей работе. В ближайшем будущем нужно приводить в порядок десять дворов и два парка – городской и пионеров. В целом на работы по благоустройству предусмотрено 55,8 миллиона рублей, на общественные территории – порядка 16 миллионов, остальное – на дворы. Кроме стандартного благоустройства (асфальтирование, озеленение и т.д.) в четырех дворах появятся новые игровые комплексы. 5 июня уже приступили к работам. Что касается общественных территорий, то акцент решили сделать на Парке пионеров, которому в этом году исполняется сорок лет. Там обновят дорожки, урны, скамейки, освещение, установят детскую и спортивную площадки. В реализации проекта есть проблема – лето в Воркуте короткое, а технической документации для благоустройства нужно подготовить очень много.

О реализации приоритетного проекта в Инте рассказал первый замруководителя администрации Юрий Козлов, он сообщил, что в этом году на эти цели будет потрачено порядка 32 миллионов рублей. Около девяти миллионов – на общественные территории (на ул.Горького, которая является пешеходной зоной), остальное – на шесть дворов. Работы должны быть полностью завершены к 1 октября.

Руководитель администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин сообщил, что в Емве планируется благоустроить десять дворов, а также дорогу между дворами, по которой ходит на работу много жителей Емвы, площадку на берегу ручья, которая должна стать «Поляной невест» с арт-объектами, и стадион. Общая сумма финансирования на этот год – 13,6 миллиона рублей.

В Жешарте в 2017 году на благоустройство в рамках приоритетного проекта потратят чуть больше 18 миллионов рублей. По словам руководителя администрации Усть-Вымского района Василия Лютоева, будут отремонтированы территории 18 многоквартирных домов, пять мест общего пользования (пешеходные дорожки, парковая зона, спортивная площадка). За ходом работ можно следить на сайтах администраций Жешарта и района. Василий Лютоев отметил, что при определении списка дворов, где будут проводиться работы, пришлось столкнуться с трудностями: местные жители не соглашались на софинансирование (по правилам реализации проекта оно должно составлять пять процентов), не веря, что работы будут реально сделаны, кроме того, возникали споры, кому что нужнее – парковка или детская площадка. Также Василий Лютоев предложил расширить перечень работ, разрешенных при реализации проекта, дополнив его, в частности, осушением дворовых территорий (ливневка, дренаж) – для Жешарта это реальная проблема. Благо минстрой Коми пошел навстречу и такие затраты согласовал.

В заключение Константин Лазарев отметил, что все обязательства, касающиеся реализации приоритетного проекта, республика выполнила. Все средства до муниципалитетов были своевременно доведены, в этом плане Коми оказалась впереди России всей. В 2018-2022 годах участвовать в проекте, получая федеральное софинансирование, смогут и другие населенные пункты региона, где живет от тысячи человек. Но для этого в текущем году на местах нужно разработать и утвердить (с учетом мнения общественности) правила благоустройства.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия Напалкова