Видеокамеры возьмут под наблюдение

По состоянию на 1 мая камеры видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан установлены в 16 из 20 муниципальных образований Коми. Нет камер видеонаблюдения в Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском и Удорском районах. Об этом на координационном совещании по правопорядку сообщил заместитель руководителя администрации главы Коми – начальник управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов.

За пять месяцев 2017 года с помощью видеокамер выявлено 10 случаев, содержащих признаки состава преступления, по подозрению в совершении преступления задержаны 14 человек, выявлено 1137 фактов с признаками административного нарушения, из них по 379 правонарушениям составлены административные протоколы.

При этом, по словам Евгения Морозова, существуют и проблемы с обслуживанием и функционированием видеокамер. Основная причина – отсутствие у муниципалитетов средств на эти цели или их нехватка. В Сыктывкаре не функционируют 28 из 93 камер, в Ухте – 103 из 186, в Вуктыле – 10 из 16, в Печоре – 11 из 15, в Сосногорске – шесть из 14, в Княжпогостском районе – все семь, в Троицко-Печорском – две из трех, в Сысольском – три из пяти, в Койгородском – шесть из восьми, в Ижемском – две из пяти, в Прилузском районе – все пять видеокамер.

В Инте, как подчеркнул Евгений Морозов, видеокамеры и все необходимое для их функционирования было закуплено еще в 2013 году, потрачена на это внушительная сумма, но система видеонаблюдения до сих пор не смонтирована и не работает. О том, почему так сложилось, рассказал присутствовавший на совещании заместитель руководителя администрации Инты Юрий Козлов. Он отметил, что в 2013 году муниципалитет действительно закупил 12 камер видеонаблюдения и сервисное оборудование к ним. Комиссия часть оборудования не приняла, так как оно не соответствовало техническому заданию. Со временем часть оборудования все же была смонтирована, другая часть еще хранится на складе. Сейчас в администрации Инты объявлен конкурс на установку шести камер видеонаблюдения на сумму три миллиона рублей. Планируется, что камеры будут установлены на площадях Комсомольской и Ленина. Остальные установят лишь в 2018 году из-за отсутствия средств в бюджете города.

О ситуации в Прилузье, где не работают все камеры, должна была поведать заместитель руководителя администрации Прилузского района Наталия Бондарева. К сожалению, она не смогла ответить на вопрос, волновавший всех присутствовавших, – по какой причине камеры не работают. Наталия Бондарева сослалась на то, что заместитель руководителя, который курирует эти вопросы, находится в отпуске. Зато представитель администрации пояснила, что особых проблем из-за неисправности видеокамер не возникает, потому что весь центр Объячево находится под наблюдением видеокамер, установленных за счет предпринимателей на многочисленных торговых точках. В случае необходимости представители администрации вместе с сотрудниками полиции эти записи просматривают.

Главный федеральный инспектор по Коми Михаил Тырин затронул другую проблему – качество изображения, которое дают камеры видеонаблюдения. Вроде бы запись есть, но на ней нельзя разглядеть ни лица людей, ни силуэты. С этим мнением согласились руководители правоохранительных органов республики. Кроме того, министр внутренних дел Виктор Половников отметил, что не разработана система оценки эффективности работы видеокамер, соответственно, невозможно определить, есть ли в них острая необходимость, – пример Прилузья показывает, что иногда муниципалитеты не страдают и от отсутствия видеокамер.

Положение в Прилузье вызвало вопросы и у председательствовавшей на совещании зампреда правительства Коми Ларисы Максимовой. Она предложила ввести практику выездов межведомственной комиссии в муниципалитеты для детального изучения ситуации на месте – и первым станет Прилузский район.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА