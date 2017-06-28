Музейные работники Коми обменялись опытом с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга

Сотрудники музеев Республики Коми стали участниками выездной образовательной программы, которая проходила на базе ведущих музеев Москвы и Санкт-Петербурга. В ней приняли участие представители Национального музея и Национальной галереи Коми, а также музейных объединений Сыктывдина, Ухты, Усть-Выми, Воркуты. Такое глобальное мероприятие стало возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда «Ренова».

Участники программы, направленной на повышение квалификации музейных работников, посетили Музей Фаберже, Государственный музей Эрмитаж, временную площадку Политехнического музея на ВДНХ и Фестиваль науки «Политех» в Парке Горького, Еврейский музей и Центр толерантности, Государственную Третьяковскую галерею. Помимо этого, им удалось осмотреть основную выставочную площадку Фестиваля «Интермузей-2017» и прослушать ряд выступлений и лекций о самых передовых тенденциях в музеологии.

Программа включала ряд встреч с руководителями ведущих музеев страны. В здании Третьяковской галереи на Крымском валу состоялся уникальный мастер-класс по созданию концепции музея от заместителя генерального директора по развитию Третьяковской галереи Татьяны Мрдуляш. Кроме того, достигнута договоренность о визите в Республику Коми представителя Третьяковской галереи с целью проработки вопроса о возможности организации выставки работ художника Василия Кандинского из фондов учреждения в Национальном музее республики.

В рамках встречи с генеральным директором Благотворительного фонда «Ренова» Ольгой Башкировой обсуждались вопросы о необходимости поддержания межмузейного диалога и обмена опытом, востребованности площадок c образовательными программами для специалистов и о целесообразности проведения такого рода музейных фестивалей в регионах с привлечением специалистов из ведущих культурных учреждений страны.

– Участие в образовательной программе показало, что многие ведущие музеи страны готовы сотрудничать, делиться опытом и методическими рекомендациями. Полученные в ходе встреч знания и навыки необходимы нам для дальнейшей деятельности: при подготовке проектов, проведении мероприятий, в строительстве выставок, планировании и продвижении музея. Мне, как заведующей отделом, эта поездка была очень полезна в плане знакомства с передовым опытом музеев, диалога с музейными специалистами из разных регионов, для налаживания творческих и профессиональных связей, – поделилась заведующая отделом по выставочной деятельности Национального музея Коми Дарья Юркина.

По словам собеседницы, приятно порадовал перечень музеев для ознакомления, поскольку каждый из них раскрывал свои особенности работы, полезные нюансы проведения экскурсий. Фестиваль «Интермузей-2017» стал замечательным дополнением к программе. Он позволил перенестись в музеи других регионов, познакомиться с их опытом и новинками, обсудить при этом возможности сотрудничества.

Директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев отметил, что лично для него, как для начинающего руководителя, участие в этой программе стало настоящим подарком.

– Побывать в ведущих музеях России – многого стоит. Я принял участие в Общем собрании Союза музеев России, где почерпнул много интересного для своей работы. На собрании прозвучало предложение о необходимости проведения специальных семинаров для сотрудников муниципальных музеев. Можно сказать, что мы, представители Коми, благодаря организованной фондом «Ренова» поездке уже получили первый такой опыт, – рассказал Владимир Муравьев.

Владимир Муравьев оказался не только зрителем, но и участником фестиваля «Интермузей-2017», в рамках которого проходил конкурс Союза музеев России «Музей в городе N…» имени Александровой. Тема конкурса 2017 года – «Династии города N». Здесь представитель Сыктывдина презентовал межмуниципальный проект Эмилии Налимовой «Сыктывдiнса рöдвуж» («Сыктывдинская родня»). По итогам конкурса проект получил два диплома.

По мнению заместителя директора по экспозиционно-выставочной работе Национальной галереи Коми Людмилы Кочерган, для музейного сотрудника возможность повышения квалификации или даже участие в каком-либо мероприятии, объединяющем различные музеи, является самой прямой необходимостью.

– Это связано с тем, что часть опыта в музейной работе набирается сугубо практически. Кроме того, специфика жизни в музее – учреждении, не только хранящем общекультурные ценности, но и выступающем нередко в качестве эксперта определения самой их ценности, связывающем своей коллекцией прошлое и будущее, – явно отличается от всех других учреждений, за исключением, может, архивов и библиотек. Возможность общения в подобном сообществе – это те «кислородные вдыхания», которые каждый запоминает надолго, – отмечает собеседница.

Людмила Кочерган также отметила, что общение с руководством Благотворительного фонда «Ренова» Ольгой Башкировой оставило самые позитивные впечатления:

– Мы почувствовали искренний интерес руководителя к музейной сфере, получили возможность высказаться о проблемах, с которыми сталкиваемся на своих рабочих местах, о проектах, которые хочется осуществить в музеях Республики Коми.

По словам Ольги Башкировой, поддержка и развитие отечественной культуры – одно из основных направлений деятельности благотворительного фонда «Ренова», который является давним партнером ведущих музеев, театров и других культурных институций страны:

– Мы надеемся, что выездная программа стала для ее участников – а это настоящие подвижники музейного дела, отдавшие ему долгие годы и бесконечно преданные, – источником новых идей, знаний и творческого вдохновения.