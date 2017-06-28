Синергетический эффект устойчивого развития

В «РН – Северная нефть», дочернем обществе НК «Роснефть», состоялся традиционный круглый стол, посвященный актуальным вопросам устойчивого развития предприятия и регионов.

В работе дискуссионной площадки приняли участие представители муниципальных органов власти, профильных ведомств и контрольно-надзорных органов, руководители и сотрудники структурных подразделений «РН – Северная нефть», а также социальные партнеры – руководители образовательных и общественных организаций.

Рассказывая о результатах деятельности коллектива в 2016 году, генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга отметил, что накопленный объем добычи с начала производственной деятельности по предприятию превысил 60 миллионов тонн нефтяного эквивалента. В числе знаковых производственных событий – начало нефтедобычи на Наульском месторождении, добыча на Лабагане миллионной тонны нефти.

Генеральный директор предприятия рассказал о выполнении программы менеджмента в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, о результатах экологического мониторинга, мероприятиях по повышению надежности трубопроводного транспорта, участии в природоохранных акциях и проектах по искусственному зарыблению рек Печорского бассейна.

Последовательность в решении важнейших задач по поддержанию социально-экономической стабильности демонстрирует приверженность «РН – Северная нефть» единым корпоративным принципам компании и высокий уровень ответственности перед своими работниками и регионами.

Внедрена и успешно реализуется программа корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения. Взаимоотношения между трудовым коллективом и работодателем регулируются коллективным договором, в котором закреплены все права и обязанности сторон, а также система льгот, гарантий и компенсаций, предоставляющихся дополнительно к государственным. Созданы условия для профессионального роста и повышения мастерства работников.

Важной составляющей социальной политики является благотворительная помощь школам и детским садам, советам ветеранов Усинска и Нарьян-Мара, отделению реабилитации для лиц (детей и подростков) с ограниченными возможностями и усинскому детскому дому, центральной районной больнице и спортшколам.

Компанией и «РН – Северная нефть» сделано немало по созданию достойных условий для занятий физической культурой и спортом. Общество является главным меценатом спортивной жизни Усинска, заботится о пропаганде здорового образа жизни. На предприятии всячески приветствуется желание сотрудников вести активный образ жизни. Команда «РН – Северная нефть» по хоккею с шайбой принимает участие в соревнованиях межрегионального уровня, дважды выступала на Кубке губернатора НАО, на протяжении трех лет становилась бронзовым призером зимней спартакиады НК «Роснефть», а в 2017 году улучшила результат и взяла серебро.

Одним из ключевых направлений социальной политики Общества является всесторонняя поддержка образовательной системы.

В «РН – Северная нефть» внедрена и более десяти лет действует корпоративная система непрерывного образования «школа – вуз – предприятие», первой ступенью которой являются профильные «Роснефть-классы» усинской школы №3 и средней школы поселка Искателей Ненецкого автономного округа. Задачу по профессиональной подготовке кадров решают Усинский политехнический техникум, а также Ухтинский государственный технический университет и его Усинский филиал.

Вторая часть круглого стола прошла в формате дискуссии. Присутствующие имели возможность задать вопросы по докладу, поделиться взаимными ожиданиями, обменяться мнениями и дать оценку деятельности «РН – Северная нефть» в области обеспечения промышленной и экологической безопасности производства, социального партнерства, взаимодействия с органами власти, надзорными ведомствами, образовательными организациями.

Руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Александр Попов поблагодарил «РН – Северная нефть» за серьезное отношение к обеспечению промышленной и экологической безопасности. Вручил генеральному директору предприятия Владимиру Шульге благодарственное письмо за участие коллектива в экологической акции «Речная лента-2016», пожелал выстраивать дальнейшую работу на тех же принципах ответственности.

Положительную оценку работе коллектива «РН – Северная нефть» дали также руководитель Усинского комитета по охране окружающей среды Ирина Лебедева, руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, председатель Усинского совета ветеранов Чеслава Попова, директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан и директор усинской школы №3 Наталья Акулова.

Подводя итоги круглого стола, Владимир Шульга поблагодарил участников за высокую оценку работы коллектива «РН – Северная нефть» и конструктивный диалог.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»