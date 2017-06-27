В Коми власти компенсируют рост тарифов для коммерческих и бюджетных организаций

Принятый на сессии Госсовета Коми закон позволит не допустить для таких потребителей резкого роста тарифов на тепло и воду

На прошлой неделе законодательный орган республики вновь стал местом для горячих дебатов. Серьезные споры развернулись вокруг льготных тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение для так называемых прочих потребителей – бюджетных и коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Депутаты спорили так, что даже забыли о времени. Зато благодаря этому все глубоко погрузились в тарифную тему и разобрались в сути вопроса.

Напомним, законопроект был вынесен на сессию во второй раз, поскольку в апреле парламентарии приняли его только в первом чтении, не согласившись с предлагаемым 25-процентным повышением тарифов на тепло и воду для прочих потребителей и отправив документ на доработку. При этом для населения тариф с 1 июля тоже повысится, но всего на четыре процента.

Депутаты дорабатывали документ на рабочих совещаниях и круглых столах с участием представителей профильных министерств и Коми тепловой компании, запрашивали аналитику, цифры, расчеты и в итоге, казалось бы, пришли к консенсусу – повысить тариф для прочих потребителей не на 25, а на 15 процентов. Поскольку минфин изыскал дополнительные средства в размере 34 миллионов рублей на покрытие выпадающих доходов Коми тепловой компании, предложенная депутатами поправка была поддержана главой республики.

Но накануне июньской сессии постоянная комиссия Госсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства под руководством Татьяны Саладиной провела свое заседание и предложила вообще не менять тариф. Поэтому на предсессионных заседаниях комитетов дискуссия разгорелась с новой силой.

Как бы то ни было, накануне сессии представителю минстроя так и не удалось убедить депутатов согласиться с предложением ведомства. Зато на пленарном заседании этого добился зампред правительства республики – министр профильного ведомства Константин Лазарев. Хотя не сразу, а после продолжительных дебатов и разъяснений.

После того как Константин Лазарев кратко представил законопроект, сообщив, что тариф для прочих потребителей поднимется не более чем на 15 процентов и всего на эти цели из бюджета изыскано 114,5 миллиона рублей, министра атаковала депутат Татьяна Саладина. Она озвучила решение комиссии по вопросам ЖКХ – оставить тарифы на тепло и воду такими, какими они были 31 декабря 2016 года. По словам парламентария, год назад они уже были повышены сразу на 23 процента:

– Тарифы уже завышенные. Надо пригласить внешних аудиторов – пусть разберутся, как у нас они образовываются.

Далее она привела цифры по сельским муниципалитетам, в которых накопились миллионные долги за «коммуналку» бюджетных учреждений, и резюмировала: нужно выработать новый закон и вынести его на сентябрьскую сессию, а пока, с 1 июля 2017 года, применять прежние тарифы.

Ответил Константин Лазарев в довольно жесткой форме:

– Не хочу давать оценку знаниям и профессиональным способностям депутата, но просто хочу вам сказать, что речь-то идет в данном случае именно о льготных тарифах на тепловую энергию и мощности по водоснабжению и водоотведению для прочих потребителей. Непринятие закона приведет к серьезному росту для прочих потребителей до 70 процентов одномоментно с 1 июля текущего года. Также хочу вам сказать, что действующим законодательством Российской Федерации, и вы должны это понимать, если об этом рассуждаете, установление тарифов задним числом совершенно невозможно. Не тарифы повышены, а финансовая помощь прочим потребителям будет на уровне 15 процентов. Среднемесячный платеж по предприятиям в муниципалитетах составит порядка пяти тысяч рублей, то есть возрастет на 600-650 рублей.

При этом, как подчеркнул зампред правительства Коми, специально, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, создан фонд энергосбережения, надо использовать его средства, переходить на более экономичные виды топлива и оборудования. Что касается бюджетных учреждений – детских садов, школ, больниц, клубов, то, чтобы погасить их долги перед ресурсоснабжающей компанией, в муниципалитеты уже направлено 98 миллионов рублей.

Одному из депутатов, заявившему, что в других северных регионах, например в Якутии, тарифы на теплоэнергию и водоснабжение несопоставимо ниже, чем в Коми, причем и для населения, и для прочих потребителей, Константин Лазарев напомнил, что речь идет не о населении, а о прочих потребителях. А среди них есть акционерные общества и крупные федеральные компании с государственным участием. Это Сбербанк, Ростелеком, Почта России, ЛУКОЙЛ, Газпром. Крупные компании среди прочих потребителей составляют 79 процентов, и только 21 процент – бюджетные организации и малый бизнес.

– Мы такие богатые, что можем себе позволить субсидировать крупный бизнес? – задал риторический вопрос зампред правительства региона, после чего пояснил про другие северные регионы.

По его словам, с Якутией Республику Коми не стоит сравнивать уже хотя бы потому, что та получает из федеральной казны 130 миллиардов рублей, и не известно, какое количество средств направляется на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих компаний.

Поскольку поток желающих высказаться по теме не иссякал, направить затянувшееся обсуждение в продуктивное русло попытался первый вице-спикер Александр Макаренко – один из авторов более мягкой поправки в 15 процентов. Свою речь он начал с напоминания, почему была создана Коми тепловая компания, чья работа напрямую зависит от размера тарифа:

– Вспомните: серьезные компании забрали все «шоколадные» объекты, от остальных отказались, и пришлось создавать Коми тепловую компанию. Никому не нравится, что тарифы вынуждены поднимать, но деньги нужны на модернизацию КТК. Альтернативы этой компании нет, никто не хочет заниматься обслуживанием сельских населенных пунктов. И мы вынуждены поддерживать эту компанию. Конечно, бизнес тоже надо поддерживать, выделив, например, в отдельную строку сельскохозяйственные предприятия. Правительство готово это сделать, но пока нет данных, сколько таких предприятий, нужно финансово-экономическое обоснование. Давайте подходить к проблеме по-государственному.

Взявший слово депутат-единоросс Владимир Жариков предложил вычленить из категории прочих потребителей конкретно малый бизнес:

– Мы говорим здесь не о бизнесе в целом, мы говорим только о малом бизнесе, для них даже тысяча рублей очень значительная сумма. Потому что они рассчитывают свою экономику исходя из тарифов, которые действовали в начале года. Бюджетников, конечно, вы поддержите, и муниципалы на эти цели деньги найдут, коммуналку вы закроете, а пострадает непосредственно именно малое предпринимательство. Хотелось бы, чтобы мы смогли его защитить.

Для этого, по мнению Владимира Жарикова, надо сделать тарифы на теплоэнергию и водоснабжение для малого бизнеса такими же, как для населения, то есть утвердить повышение только на четыре процента.

В итоге депутаты предложили три варианта решения: повышение на 15 процентов вместо 25, индексация для малого бизнеса и вычленение его из категории прочих потребителей и, наконец, предложение Татьяны Саладиной не повышать тарифы вообще.

Тут в разговор пришлось включиться юристам, чтобы разъяснить, что второе и третье предложения принять не удастся, поскольку эти варианты не согласованы с правительством, не просчитаны и идут в разрез с законом. Разбираясь в процедурных вопросах, депутаты окончательно запутались: провели отдельное голосование по поправкам, которое оказалось нелегитимным. В конце концов пришли к первоначальному варианту – повышению тарифов для прочих потребителей на 15 процентов. 16 депутатов проголосовало за, двое были против, один воздержался, и три человека не голосовали.

Уже после того, как на экране высветились результаты голосования, Александр Макаренко обратился к присутствовавшим в зале членам правительства не забывать о малом бизнесе и к началу осенней сессии проработать механизмы его поддержки. Члены кабмина заверили, что это будет сделано.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА