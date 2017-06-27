Рюмка с вилкой на холме

Участники «Речной ленты» убрали мусор за любителями пикников

24 июня в Сыктывкаре в очередной раз прошла экологическая акция «Речная лента». Вместе с другими волонтерами на берег Вычегды в местечке Алешино приехала журналист «Республики».

Утром субботы к месту массовой уборки можно было бесплатно доехать на автобусах, которые в девять часов ждали участников «Речной ленты» рядом с мэрией города. Поначалу показалось, что волонтеров испугала дождливая погода и на субботнике будет не очень многолюдно, в автобусах хватало свободных мест. Но по прибытии к алешинской переправе выяснилось, что убирать берег и окрестный лес намерены порядка пятисот человек. Кто-то приехал семьями на личных автомобилях, кто-то рабочими коллективами – на служебных машинах.

К двум соснам на поляне прикрепили бумажные записки с надписями «пластик» и «мусор», организовав таким образом импровизированные площадки по раздельному сбору отходов. Официально старт субботнику должны были дать в десять утра, но за полчаса до этого многие волонтеры уже возвращались из леса с мешками, полными мусора. Такая тактика оказалась правильной: позже зарядил сильный дождь, и те, кто вышел на субботник «по расписанию», сильно промокли.

Волонтеров напутствовали замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Роман Полшведкин, депутат Госсовета Валентина Жиделева, заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по РК Исламудин Астарханов, а также экс-министр природных ресурсов региона Юрий Лисин, который приехал на «Речную ленту» с двумя внуками. Начальник отдела Росрыболовства в Коми Леонид Носов сообщил, что он и его сотрудники на субботнике еще с семи утра, за это время они вытащили из водоемов порядка четырех километров сетей, некоторые стояли уже несколько дней, рыба в них погибла. Ту, что осталась в живых, выпутали из ловушек и выпустили.

Поскольку мусор нужно было собирать раздельно, пришлось взять два мешка – под пластик и под все остальное. Через несколько минут хождения по окрестностям стало ясно, что участвовать в субботнике лучше не в одиночку, а группами по трое. Двое носят мешки с разными сортами хлама, а третий, не обремененный грузом, лазит по труднодоступным зарослям.

Директор Дворца творчества детей и учащейся молодежи Татьяна Астарханова, возвратившись с мешком на поляну, предупреждала всех встречных: «На берегу уже пусто, сразу в лес идите, там чего только нет!» Волонтеры почувствовали себя грибниками и радостно перекрикивались, делясь впечатлениями от находок. Обнаруживались запчасти легковых автомобилей и велосипедов, сломанные видеоигры. Если раздавался вопль отвращения, означало это обычно, что кто-то нашел брошенное нижнее белье – такого «добра» в прибрежном лесу тоже хватало.

Самой нестандартной находкой журналиста «Республики» оказался стул – массивный, с фигурной спинкой и подлокотниками. И изрядно отсыревший, поэтому тяжелый. Пришлось звать на помощь других волонтеров, в одиночку тащить этот «трон» к месту сбора было несподручно. Но участники акции почему-то сплошь выступали за то, чтобы оставить стул в лесу, мол, он же деревянный, вреда от него не будет, только польза утомившимся гражданам.

На небольшом холме, откуда открывался красивый вид на реку, нашлись вилка, рюмка, целый пакетик растворимого кофе и пустая бутылка из-под дорогого алкоголя. А неподалеку от затопленного водой оврага обнаружились целые залежи пластиковой тары. Видимо, отдыхающие «культурно» несли мусор туда, где уже образовалась стихийная свалка.

На поляне под соснами тем временем уже выросли внушительные горы из наполненных мусором мешков. За каждый наполненный отходами пакет волонтерам выдавали талончики с печатями, которые потом можно было обменять на разные приятные мелочи вроде воздушных шаров. Промокших волонтеров поили горячим чаем и кормили гречневой кашей. Вид у некоторых участников субботника был сюрреалистичный: чтобы не промокнуть до нитки, многие решили соорудить себе «дождевики» из мусорных пакетов. Особенно эффектно выглядела одна девушка, дополнившая свои черные куртку и сапоги, черным же «плащом» из мешка.

– Я прямо как Пиковая дама из оперы, – отвечала она на веселые комплименты собравшихся.

Для «пиковой дамы» очень скоро нашелся и юный Герман – так звали мальчика детсадовского возраста, которого папа тоже спасал от дождя мусорным пакетом.

Наполненных мусором мешков, по подсчетам организаторов акции, оказалось порядка трехсот. Кроме того, изрядную долю хлама составили крупногабаритные находки, которые в мусорные мешки не помещались. Был и опасный мусор – несколько перегоревших люминесцентных ламп, которые забрали на обезвреживание.

Коми участвует в «Речной ленте» уже тринадцатый год. Как рассказал Роман Полшведкин, в прошлом году в этой акции приняли участие порядка десяти тысяч человек, было собрано более пяти тонн мусора, очищено 12 тысяч квадратных метров прибрежной территории разных водоемов. В этом году субботники начались чуть позже, из-за того что вода еще не во всех районах спала. Юг республики «Речную ленту» проводит уже давно, северные районы выйдут на уборку в июле.

На вопрос журналиста «Республики», не пора ли организовать подобную «придорожную» акцию – вдоль трасс мусора найдется даже больше, чем у рек, заместитель министра ответил, что сейчас такая работа уже фактически ведется. Общероссийский народный фронт выявляет места таких стихийных придорожных свалок и сообщает в минпром, после чего совместно с местными администрациями их ликвидируют.

Анна ПОТЕХИНА

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