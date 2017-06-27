Праздник коми книги прошел на Удоре

В минувшую субботу в удорском поселке Междуреченск прошел XXXI республиканский праздник «Коми книга».

Начался праздник с работы круглого стола «Вӧр-ва вӧсна тӧждысьӧмӧн лов сӧдзӧмӧ» («От экологии природы к экологии души»). Вопросы экологии его участники обсудили в местной школе.

В рамках праздника состоялись межрайонный детский фестиваль «Лыддьысян гаж» («Увлеченные чтением»), творческая встреча с представителями периодических журналов «Кывкутана сёрни территория» («Территория диалога»), творческая встреча с писателями и поэтами «Ловныс тырӧма кыпыдлунӧн да муслунӧн» («Полны вдохновения и творчества»).

Продолжили праздник уличные мероприятия «Удораса гаж» («Удорское веселье»). На поселковой площади работали книжная ярмарка, выставка декоративно-прикладного творчества, интер-активные площадки для детей и взрослых. А на сцене прошел концерт фольклорных коллективов района «А ми гажӧдчыны кужам» («А веселиться мы умеем»).

Завершился праздник гала-концертом «Куслытӧм кодзувъяс» («Негасимые звезды»), посвященным писателям-юбилярам (Геннадию Юшкову, Евгению Афанасьеву, Владимиру Тимину, Елене Габовой, Елене Афанасьевой). По их произведениям были поставлены интересные театрализованные композиции. В концертной программе приняли участие писатели и поэты, выступили артистки Альфия Коротаева и Наталья Канова.

Артур АРТЕЕВ

Фото группы ВК «Культурная среда Удоры»