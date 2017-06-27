Пострадавшим шахтерам оказана помощь

По поручению главы Коми Сергея Гапликова правительство региона выделило средства на оказание помощи пострадавшим горнякам и семье погибшего при обвале лавы на шахте «Интинская» АО «Интауголь».

Напомним, утром 23 июня на одном из участков шахты «Интинская» обрушилась кровля горной выработки. Двое горняков получили травмы, один погиб. Соболезнования родным и близким погибшего Андрея Черепанова выразил Сергей Гапликов.

По сообщению пресс-службы главы и правительства Коми, миллион рублей единовременного пособия будет выплачен семье погибшего горняка Андрея Черепанова, 200 тысяч рублей – работнику, который получил тяжелые травмы, 100 тысяч рублей – горнорабочему, здоровью которого был причинен легкий вред. В соответствии с распоряжением правительства Коми от 23 июня средства выделяются из резервного фонда. Министерству труда, занятости и социальной защиты республики поручено организовать предоставление указанной помощи.

В «Сквере шахтерской славы» Инты обустроено памятное место погибшего шахтера Андрея Черепанова. Здесь в любое время можно возложить цветы к портрету и почтить память погибшего.

По факту ЧП на шахте АО «Интауголь» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По информации регионального следственного управления, следствие решает вопросы, связанные с изучением и изъятием значимой документации. Затем будет проведен осмотр места происшествия, а также назначены необходимые судебные экспертизы.

Ликвидация последствий обрушения лавы в шахте АО «Интауголь» находится на личном контроле главы республики. О ситуации, сложившейся на предприятии АО «Интауголь», Сергей Гапликов доложил председателю правительства России Дмитрию Медведеву в ходе его рабочего визита в Санкт-Петербург 16 июня.

Глава региона сообщил премьер-министру о мерах, предпринимаемых правительством республики и руководством Северо-Западного федерального округа по стабилизации работы шахты, поиску потребителей интинской продукции и стратегического инвестора. По итогам встречи Дмитрий Медведев поручил министру энергетики Российской Федерации Александру Новаку подключиться к решению этих вопросов и оказать максимальное содействие в проработке возможных вариантов выхода предприятия из кризисного положения.

Предложения по оздоровлению работы шахты «Интауголь» и увеличению объемов добычи до безубыточного уровня Сергей Гапликов передал вместе с материалами по шахте Александру Новаку в ходе личной встречи, которая состоялась в Москве 19 июня. Глава Коми и министр энергетики России обсудили также вопросы взаимодействия по решению указанных задач.

Светлана СОЛОВЬЕВА