Олимпийский день под дождем

В минувшую субботу в Сыктывкаре состоялся всероссийский олимпийский день. Как и по всей стране, праздник посвятили XXIII зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Главной площадкой мероприятия в столице региона стал центральный стадион.

Лето не радует жителей региона солнцем, и если 12 июня «Велоночь» прошла при хорошей погоде, то следующий крупный праздник спорта пришелся уже на дождливо-серый день. Дождь лил даже во время открытия соревнований, когда спортивные функционеры региона поздравляли участников стартов. В качестве почетных гостей были именитые спорт-смены: четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, двукратный олимпийский чемпион Николай Бажуков и олимпийский чемпион Василий Рочев.

Министр спорта Коми Николай Бережной поздравил всех с праздником спорта и сказал, что дождливый день не помешает широко шагнуть к Пхенчхану-2018. Его поддержал и федеральный посол ГТО Николай Гордеев, который также отметил, что испытывает гордость, глядя на то, сколько на стадионе собралось почитателей спорта в столь скверную погоду. Выстояв под дождем несколько танцевальных номеров в исполнении детских коллективов, они все же решили не участвовать в символическом забеге «Олимпийская миля». Вместо них праздничный кросс на 2018 метров украсили именитые паралимпийцы Мария Иовлева, Иван Голубков и Галина Маринцева.

После забега спортсмены и любители приняли участие в состязаниях по футболу, шахматам, флорболу, бочче, а также массово сдавали нормативы комплекса ГТО. Были даже экзотические турниры по голландскому бильярду джакколо. Участвовали бесплатно все желающие. Привезли затейливые игры представители сыктывкарского общества инвалидов, они же проводили обучающие мастер-классы для новичков. Как рассказала «Республике» председатель общества Нина Томова, в Сыктывкаре двадцать четыре тысячи инвалидов и участие в турнирах по тем играм, которые им хорошо знакомы, вместе с гостями столицы и горожанами имеет особое социальное значение.

Часть столкновений непогода все-таки «смыла» с турнирной карты. Например, стритбольную баталию между баскетболистками из клуба «Ника» и мини-футбольной командой «Новая генерация» отменили. Баскетбольный мяч, намокнув, не позволил бы нормально играть в стритбол. А вот главное «блюдо» дня – футбольный матч между сборными чиновников и ветеранов хоккейного клуба «Строитель» состоялся.

В зеленых манишках за «Строитель» играли такие звезды клуба, как бывший вратарь и многолетний капитан Эдуард Найденков, представитель тренерского штаба Александр Мальцев и президент Федерации хоккея с мячом Коми Константин Агафонов. В темно-красных играла команда сотрудников органов исполнительной власти Коми. Состав из одиннадцати человек чиновники собрать не смогли, поэтому их доукомплектовали именитыми спорт-сменами, в частности лыжниками Владимиром Леготиным и Иваном Артеевым. Из випов за чиновничью сборную выступал только министр юстиции Коми Дмитрий Наумов, перекрывавший сопернику кислород на правом фланге обороны. Общаясь с корреспондентом «Республики», он отметил, что любит футбол и всегда с радостью отзывается на призывы поучаствовать в таких турнирах.

– Самое главное значение этого мероприятия в том, что это пропаганда спорта среди молодого населения и, конечно, приобщение к таким командным играм, как футбол. Такого рода игры воспитывают уважение к коллективу и скоординированность своей дальнейшей работы и действий, – сказал Дмитрий Наумов.

Матч шел два тайма по двадцать минут. В первом игровом отрезке болельщики не увидели голов, во втором двумя отметилась сборная чиновников, и игра в итоге так и закончилась со счетом 2:0 в их пользу.

Праздник спорта проходил в этот день не только на стадионе, но и на других городских аренах, например, в бассейне «Орбита» состоялись соревнования и мастер-классы по плаванию, а также состязания по гиревому спорту. Старты на стадионе завершились зрелищными показательными выступлениями в исполнении каратистов, разбивавших горящие доски, и казаков Коми, показавших мастерское владение шашками.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА