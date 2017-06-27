Облачный выпускной

Молодежи пожелали оставаться в республике и верить в свою счастливую звезду

В минувшее воскресенье страна отметила День молодежи. В столице Коми по традиции 25 июня стал еще и днем проведения республиканского студенческого выпускного «Облака live», на котором чествуют всех, кто в этом году оканчивает вузы и ссузы. Лейтмотивом нынешнего праздника стал призыв «Ты нужен республике!».

Официальная часть празднества стартовала в полдень, когда на нескольких площадках вдоль улицы Коммунистической, перекрытой для движения транспорта от Театральной площади до Стефановской, начали формироваться колонны студентов республиканских вузов и ссузов.

«Голова» колонны выстроилась перед зданием Коми пединститута. Здесь собрались выпускники многочисленных институтов крупнейшего вуза региона – Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. До начала шествия времени было много, поэтому организаторы устроили для молодежи шуточный конкурс на «самый громкий институт» и караоке-состязание.

Студенты и преподаватели Сыктывкарского лесного института ожидали начала праздничного шествия на «пятачке» перед зданием президиума Коми научного центра, а выпускники академии госслужбы в черных мантиях и шапочках стояли через дорогу, рядом с памятником «Скорбящий воин». За ними многометровой колонной выстроились учащиеся сыктывкарских колледжей и техникумов.

Шествие началось без двадцати час. Колонну возглавили заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова, вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева и сыктывкарский градоначальник Валерий Козлов. Когда к шествию присоединялся очередной вуз или ссуз, улица оглашалась возгласами приветствий.

На Стефановской участников действа уже ждали ведущие, оглашая весь список образовательных организаций и их достижения. Когда выпускники выстроились перед сценой, началась череда поздравлений. Приветствие от имени главы республики Сергея Гапликова зачитала Наталья Михальченкова.

– Дорогие выпускники, сегодня перед вами открыты все двери. И я очень хочу, чтобы вы выбрали и вошли именно в ту дверь, за которой ваша судьба тесно будет связана с будущим нашей любимой республики. Давайте вместе строить и развивать наш регион. Вы умные и активные, сильные и энергичные. Вы здесь нужны. Не спешите покидать родные края. Поверьте, республику ждет большое будущее. К 100-летию республики мы намерены воплотить грандиозные смелые планы, реализовать крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, в том числе с участием партнеров-инвесторов. Но все это без вашего участия будет невозможно и даже бессмысленно. Оставайтесь в Республике Коми, и мы вместе построим новые заводы, создадим новые производства, откроем новые социальные объекты, будем развивать бизнес и формировать комфортную среду проживания. Нас ждет большая стройка. Настолько большая и интересная, что с ней не сравнится даже сочинская Олимпиада. Но если мы вместе будем делать это, то уже скоро выпускники из других регионов будут завидовать вам и стремиться попасть в нашу республику. Я искренне желаю, чтобы все ваши самые смелые идеи и заветные мечты воплотились. Чтобы вы реализовали себя и нашли свое счастье на родной Коми земле, – говорилось в приветствии.

От себя Наталья Михальченкова добавила:

– Каждый из вас выберет свой путь. Желаю, чтобы он был честным, правильным, профессиональным, чтобы Республика Коми гордилась вами.

Вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева предложила не забывать и о выпускниках учебных заведений из других городов и районов республики и поздравить их с этим праздником. Молодежь также поздравили мэр Сыктывкара Валерий Козлов и директор филиала ПАО «Т Плюс» Олег Грошев, по призыву которого каждый выпускник проскандировал: «Я нужен республике!»

Затем на большом экране показали видеоролик со словами поздравлений от выпускников разных вузов и ссузов республики. Официальная часть праздника завершилась танцевальным флешмобом, в финале которого школьникам были переданы символы профессий.

Через полтора часа на Стефановской площади начался концерт группы MBAND, в самый разгар которого на сцене неожиданно появился глава Коми Сергей Гапликов. Он успел прилететь к вечерней части праздника, чтобы лично поздравить молодежь республики:

– Сегодня вы сдали экзамены и получили аттестат зрелости, кто-то получил диплом. Это большое событие в вашей жизни. Ребята, я одно могу сказать: тяжело бывает в жизни, но нужно всегда верить в свою счастливую звезду.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА