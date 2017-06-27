Герб своими руками

Нестандартный творческий конкурс объявила администрация Прилузского района. Мастерам и рукодельницам предлагается изобразить герб муниципалитета в различных техниках: это может быть вязание, вышивание, шитье, ткачество, выжигание, декупаж, резьба по дереву, плетение, скрапбукинг, квиллинг, бисероплетение, берестоплетение, свит-дизайн, флокирование и другое. Каждый участник может представить на суд жюри не больше трех вариантов изображения герба. В числе целей конкурса заявлена популяризация патриотизма и любви к малой родине.

Есть и определенные ограничения, например, в положении конкурса оговаривается, что работа не должна быть по своему содержанию эротической, оскорблять национальные или религиозные чувства, также недопустимы сцены насилия и нецензурные выражения.

Напомним, на гербе Прилузского района, который должен стать моделью для творчества, изображено дерево, левая сторона которого береза, а правая ель, разделяет стороны пшеничный колосок, ниже течет река, еще ниже расположен национальный орнамент.

Призы будут присуждаться в четырех возрастных категориях, победителей определят среди участников до шести лет, от шести до десяти, от десяти до восемнадцати, от восемнадцати и старше. Работы принимаются до 10 июля, результаты конкурса объявят 14 июля, накануне 88-летия со дня основания Прилузского района.

Анна ПОТЕХИНА