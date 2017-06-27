Биологи на «Сене»

На арт-фестиваль «Сено», который будет проходить 20-22 июля в деревне Гришестав Троицко-Печорского района, приедут ученые-биологи.

Как сообщается на странице фестиваля «ВКонтакте», в Гришестав прибудут гости из Института фундаментальных проблем биологии Российской академии наук (город Пущино) и Ярославского государственного университета имени Демидова.

Ученые примут участие в работе дискуссионной площадки «Чистая вода, чистая еда, чистое сознание», где будут обсуждаться вопросы, касающиеся состояния окружающей среды, здоровья, правильного питания.

Анна ПОТЕХИНА