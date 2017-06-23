Ветеранский опыт Сысолы растиражируют

Ветеранским организациям республики сложно выезжать на встречи, делиться опытом и проводить совместные мероприятия из-за отсутствия своего транспорта. Такую проблему озвучили председатели районных организаций на прошедшем 19 июня президиуме Коми республиканского совета ветеранов.

Как прозвучало на совещании, если даже районные власти и предоставляют транспорт, то, как правило, маломестный, и выехать на республиканские и межрайонные мероприятия могут очень немногие. В то же время такие выезды и обмен опытом ветеранам очень необходимы, чтобы не вариться в собственном соку. Чтобы хотя бы отчасти решать эту проблему, выступавшие предложили размещать на сайте республиканского совета ветеранов обобщенный опыт работы своих коллег на местах.

В качестве примера отлично налаженной работы на президиуме был представлен опыт сысольской районной организации. По словам председателя республиканского совета Людмилы Жуковой, в составе сысольской организации – 44 первички, и о каждой из них председатель Манефа Лушкова знает все. Эта районная организация в числе передовых по уставной деятельности, многообразию форм работы, заботе о людях. О том, как живут ветераны Сысольского района, рассказала сама Манефа Лушкова. Работа организации ведется по трем направлениям: патриотическое воспитание школьников, правовое образование пенсионеров и вовлечение их в активную общественную жизнь.

В рамках первого направления проводятся тематические встречи со школьниками, организуются митинги в дни памятных дат, экскурсии в музеи. Почти десять лет действует при ветеранском райсовете школа правового просвещения пенсионеров. К сожалению, нередко сложные жизненные ситуации бывают связаны с необходимостью обращения в суды. Однако пожилые люди, не знающие законов, заходят в тупик и не знают, где искать защиты. В школе им оказывают юридическую помощь, знакомят с их законными правами. По словам Манефы Лушковой, благодаря этой практике число жалоб от пожилых людей значительно уменьшилось.

В трудную минуту ветеранская организация всегда готова прийти на помощь нуждающимся, хотя нередко ради этого приходится стучать во все двери и просить финансовой поддержки из разных источников. Так, благодаря пожертвованиям работников одного из цехов районного хлебокомбината были собраны деньги для пожилой женщины, которой срочно требовалась операция на глаза. В то же время с усложнением экономической ситуации все труднее идет сбор денег ко Дню Победы. Но в решении многих проблем безвозмездную поддержку оказывают волонтерские организации, которые помогают старикам делать ремонт в квартире, колоть дрова, носить воду и так далее. Несмотря на финансовые трудности, ни один престарелый ветеран в районе не забыт. К тем, кто уже не выходит из дома, члены ветеранской организации приходят в дни рождений с подарками и даже с мини-концертами самодеятельных коллективов.

Для тех, кто еще ведет активный образ жизни, в районе действуют клубы по интересам, спортклубы, проводятся тематические вечера.

– Люди хотят встречаться не просто за чайным столом, а так, чтобы было интересно и занимательно. Поэтому, помимо праздничных встреч, мы проводили для них Шляпный и Ситцевый балы, где каждый мог создать для себя определенный образ, – рассказала Манефа Лушкова.

Говоря о проблемах, председатель сысольской районной организации отметила, что необходимо узаконить деятельность клубов по интересам, разработать положение о них. Кроме того, есть потребность больше привлекать волонтеров, чтобы можно было оказывать предметную помощь каждому нуждающемуся ветерану.

Подводя итог совещанию, председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова предложила растиражировать опыт сысольской районной организации и ходатайствовать о присвоении Манефе Лушковой звания «Заслуженный работник РК». Предложения были единодушно поддержаны. Кроме того, по мнению руководителя региональной ветеранской организации, необходимо выделить несколько направлений, требующих особого внимания районных организаций. В частности, необходимо взять на контроль вопросы медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения ветеранов, проводить проверки с привлечением общественности и рассматривать эти проблемы на уровне главы администрации района. Поскольку с этого года из бюджета выделяются средства на создание некоммерческих организаций по уходу на дому за пожилыми людьми, необходимо, чтобы представители ветеранских организаций вошли в состав попечительских советов и активно участвовали в создании этих некоммерческих объединений. Это необходимо, чтобы никто из нуждающихся в уходе пожилых людей не остался без внимания.

Что касается проблем с транспортом, Людмила Жукова пообещала взять этот вопрос на личный контроль.

– Администрация главы республики нам никогда не отказывала в транспорте. Теперь, если мы будем выезжать в какой-нибудь район с учебой, можем брать с собой председателей первичек из близлежащих районов. Или наоборот – брать наших опытных общественников и выезжать с ними в районы на учебу, – успокоила ветеранов Людмила Жукова.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru