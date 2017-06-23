Суррогаты не сдаются

За пять месяцев этого года в Коми отравились спиртосодержащей продукцией 137 человек, 104 из них скончались. Такие цифры были озвучены на состоявшемся во вторник заседании республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Первым на обсуждение был вынесен не теряющий актуальности вопрос об эффективности мер, принимаемых органами власти против незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе так называемых жидкостей двойного назначения.

Напомним, в декабре прошлого года после массового отравления людей «Боярышником» в Иркутске в России был введен запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Глушкова, этот запрет позволил добиться заметного улучшения ситуации зимой этого года – количество отравлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось. По мнению Людмилы Глушковой, необходимо внести на федеральный уровень предложение о введении постоянного запрета на торговлю сомнительными спиртосодержащими жидкостями, поскольку некоторые жители республики продолжают употреблять суррогаты.

Успехи, которых удалось добиться за время действия запрета, отметила и председательствовавшая на заседании зампред правительства Коми Лариса Максимова. Налажено эффективное взаимодействие всех структур, задействованных в борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, в ряд договоров аренды муниципальной недвижимости внесены пункты, предусматривающие его расторжение в случае торговли жидкостями двойного назначения, демонтированы восемь киосков, где торговали запретной продукцией – пять в Ухте и три в Сыктывкаре. Эта мера была применена к предпринимателям, которые не раз нарушали запрет на продажу фанфуриков.

Но Лариса Максимова отметила, что есть и недочеты – например, оставляет желать лучшего профилактическая работа. Если в конце прошлого и начале этого года в средствах массовой информации было много данных о вреде жидкостей двойного назначения, то сейчас эта информационная работа пошла на спад и ее надо активизировать.

Жаркую дискуссию вызвал вопрос об обязательном с 1 июля подключении торговых точек, в которых реализуется алкоголь, к ЕГАИС (единой государственной автоматизированной системе), предназначенной для обеспечения государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По мнению специалистов, введение ЕГАИС в действие на всей территории страны должно значительно снизить количество контрафактного алкоголя на рынке.

Если в городах Коми к системе ЕГАИС уже подключены 96 процентов торговых точек, реализующих алкоголь, то в сельской местности – лишь 56 процентов. Многие сельские предприниматели утверждают, что оборудование для подключения к системе им просто не по карману – цена вопроса составляет несколько десятков тысяч рублей. Поскольку тем, кто вовремя не подключится к системе, грозят внушительные штрафы, не исключено, что торговые точки в некоторых небольших сельских поселениях просто прекратят существование, так как основной доход сельским бизнесменам приносит именно торговля алкоголем. Остальная продукция дает лишь малую долю выручки.

Ситуация вызвала тревогу у нескольких участников заседания, которые заметили, что закрытие магазинов проходит почти незаметно в городах, а если закроется единственная торговая точка в поселке, то это создаст большие проблемы для жителей. Другие участники утверждали, что не стоит сожалеть о закрытии торговой точки, если ее владелец наживается исключительно на торговле алкоголем. Но все сошлись в одном: для борьбы с алкоголизацией населения необходима пропаганда здорового образа жизни.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»