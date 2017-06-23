Подвиг народа-победителя никогда не будет забыт

22 июня, в День памяти и скорби, в Сыктывкаре у мемориального комплекса «Вечная слава» прошел траурный митинг. В нем приняли участие первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова, вице-спикер Госсовета республики Владимир Косов, председатель совета Сыктывкара Анна Дю, представители общественных объединений, школьники и студенты, волонтеры и неравнодушные жители города.

76 лет назад началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся долгих 1418 дней и унесшая десятки миллионов жизней. Заупокойную литию по погибшим отслужил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Потом память павших почтили минутой молчания.

Владимир Косов подчеркнул, что 22 июня – день памяти и скорби для каждого, потому что практически во всех семьях есть погибшие и пропавшие без вести в годы войны, те, кто, не щадя себя, трудился в тылу во имя Победы.

– В этот скорбный день мы поминаем миллионы людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили мирно и наша страна не была в рабстве. Против нашей страны тогда работали все покоренные гитлеровской Германией страны Европы, но наш народ сумел победить. Сейчас наша задача – передать детям и внукам память об этой героической победе, – сказал Владимир Косов и пожелал ветеранам счастья и здоровья на долгие годы.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов говорил о том, что только беспримерный подвиг нашего народа, ценой огромных жертв победившего в Великой Отечественной войне, позволил нам сегодня жить в мире, работать на благо страны, создавать семьи, радоваться детям и жизни в великой свободной стране.

– Мы не должны забыть слезы матерей, жен и детей, провожавших своих мужчин и отцов на фронт. Не забыть неимоверные сложности перехода на военное время. Не забыть четыре года страшной войны и миллионы человеческих жизней, которые она забрала. В том числе более пяти тысяч сыктывкарцев, которые не вернулись с полей сражений. Хочу выразить глубочайшую признательность нашим ветеранам, перед которыми мы в неоплатном долгу. В этот день я желаю всем нам, наши детям, внукам, чтобы мы никогда не узнали того горя, которое легло на плечи нашей страны в те страшные годы. Вечная память погибшим, вечная слава живым, – заключил Валерий Козлов.

От лица ветеранов выступил Василий Стрекалов, дошедший в 1945 году до Берлина и оставивший подпись на рейхстаге. Он призвал молодежь сохранить мир и всегда помнить, какой огромной и страшной ценой досталась Победа.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА