Педагоги пилотных школ рассказали о своих воспитательных системах

Воспитательная работа в образовательных организациях Коми нуждается в продуманной и слаженной системе управления. Проведенные мониторинги показали, что многие школы грешат уклоном либо в спортивную, либо в какую-то иную сферу в ущерб гармоничному развитию. Об этом сказала заместитель председателя правительства – министр образования Коми Наталья Михальченкова на прошедшем 20 июня в Сыктывкаре семинаре Российского движения школьников.

Семинар носил образовательный характер. Около трехсот педагогов, руководителей образовательных организаций и завучей по воспитательной работе приехали со всей республики, чтобы ознакомиться с опытом работы школ – пилотных площадок, подключившихся к Российскому движению школьников, а также наметить конкретные цели и задачи в воспитательной работе. Гостями мероприятия стали региональные координаторы из Чувашии и Перми, директор Федерального государственного учреждения «Российский детско-юношеский центр», ответственный секретарь РДШ Алиса Крюкова. Все, кто не смог присутствовать на мероприятии, могли посмотреть открытую трансляцию семинара на YouTube.

Как рассказала «Республике» председатель регионального отделения РДШ Ольга Медведева, это кульминационное событие для педагогов. В сентябре 2016 года с ними был проведен семинар по ознакомлению с принципами работы в рамках РДШ. На базе лагеря отдыха «Гренада» прошло уже три слета, на которые приезжали ребята из всех пилотных школ республики, учились друг у друга организации внеурочной деятельности. Педагоги пилотных школ и дети выезжали на российские мероприятия. А этот семинар стал своего рода подведением итогов того, что уже сделано, и определением векторов дальнейшего движения. Ведь это пока в Коми 29 пилотных школ, но со временем к движению должны будут подключиться и все остальные.

По сути, Российское движение школьников преследует ту же самую цель, какая всегда ставилась перед школой советского периода, – воспитание гармоничной личности с активной гражданской позицией. В рамках РДШ реализуются четыре направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное. По словам Ольги Медведевой, наши опорные площадки справляются с этим замечательно, что было отмечено и на федеральном уровне. Из 100 баллов, по которым оценивается работа опорных школ, наши школы набрали 88 баллов, благодаря чему Коми вошла в десятку регионов-лидеров по развитию РДШ.

На открытии семинара министр образования Наталья Михальченкова напомнила о том, что образование включает в себя системное обучение, воспитание и развитие. И школа так же, как и семья и общество в целом, несет ответственность за воспитание будущего гражданина. В то же время во многих школах сегодня отсутствует четко разработанная воспитательная система по ключевым направлениям.

– Мы рассматриваем Российское движение школьников как понятную и логичную систему, призванную решить основные задачи образования, – сказала Наталья Михальченкова.

В подтверждение того, что в образовании отсутствует четкая система воспитания, министр привела данные мониторинга, проведенного в республике. Как выяснилось, организацией жизнедеятельности в школах Республики Коми удовлетворены 58,8 процента детей и 51,6 процента родителей. У 20 процентов учащихся 8-10 классов мониторинг выявил безнравственную ориентацию и эгоистическую позицию, у 57 процентов – низкий или нулевой уровень сформированности представлений о духовно-нравственном портрете личности. Отсутствие системного воспитания, помимо прочего, может стать причиной суицидальных настроений у подростков. Причем по мере взросления ребенка и формирования его представлений о жизни процент суицидов возрастает. Так, 10,8 процента суицидов в республике приходится на 15-летних подростков, 34,9 процента суицидов совершили 16-летние, а 49,4 – 17-летние.

Наталья Михальченкова отметила, что изучение результатов мониторинга убеждает в том, что значимость той работы, которую проводят педагоги пилотных школ, трудно переоценить. Министр призвала всех поддержать инициативы РДШ.

– Ваша задача – чтобы эта цель была достигнута на уровне ваших школ. Без системы не может быть воспитания гармоничной личности. Желаю вам в рамках этого семинара сформировать для себя эту систему, – подытожила министр.

В этот день для участников семинара прошли круглые столы, а также состоялась выставка «Деятельность опорных и пилотных площадок региона» и подиум-дискуссия «Детское движение Республики Коми».

Галина ГАЕВА

Фото Комиинформ