Обманутые дольщики выбрали надежную компанию

Недостроенные дома в Сыктывкаре по Нагорному проезду и улице Ручейной взялся достроить Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС) республики. Во вторник в здании Республиканского учебного центра Минстроя РК прошла встреча дольщиков с руководством головного ведомства, службы стройжилтехнадхора и самого фонда.

В чем суть истории. В начале 2014 года мэрия Сыктывкара объявила об амбициозном проекте «Городская среда», который подразумевал снос ветхого жилья на территории вдоль Октябрьского проспекта, в границах Нагорного проезда, улиц Юхнина, Орджоникидзе, Карла Маркса и Оплеснина.

До 2017 года планировалось снести 38 двухэтажных бараков, жильцов расселить и построить многоэтажки. Конкурс выиграла компания «Малоэтажное жилищное строительство», позже переименовавшаяся в Инвестиционно-строительную компанию (ИСК). Компанией в то время руководил Александр Ольшевский – бывший управляющий делами администрации главы и правительства Коми. Напомним, что годом ранее Ольшевский, будучи соучредителем строительной компании «Деловой альянс», был намерен построить несколько многоэтажек на месте ботанического сада КГПИ. Тогда же агентство по управлению имуществом Коми продало землю «Деловому альянсу» за 94 миллиона рублей, а с подачи мэра города Ивана Поздеева уже позже депутаты совета города изменили правила городского землепользования, разрешив таким образом строительство многоэтажек.

В проект «Городская среда» также был включен и многосекционный дом. Проект стартовал, с жильцами домов, определенных под снос, велись переговоры. В июне 2014 года был снесен первый деревянный дом по Нагорному проезду, а ИСК на первом этапе получила под госгарантии правительства 72 миллиона рублей, передав их в свою очередь Финансово-строительной компании (ФСК), на директора которой – Сергея Ситникова позже было возбуждено уголовное дело, в том числе и за присвоение этих денег.

В сентябре 2016 года на сайте ИСК появились тревожные вопросы дольщиков, которые пытались выяснить у руководства компании, почему приостановлено строительство многосекционного дома по Нагорному проезду, 1. В конце концов некоторые дольщики получили письма от руководства компании, что строительство дома будет завершено до декабря 2017 года. Но строительство так и не продолжилось, а в апреле за ряд мошеннических махинаций был арестован и первый директор ИСК Александр Ольшевский.

С самого начала собрания горожанам, заключившим договоры долевого строительства с ООО «ИСК», сообщили, что в отношении компании инициирована процедура банкротства, а ее нынешний руководитель Владимир Кисляков сложил полномочия.

В общей сложности Инвестиционно-строительной компанией не завершено строительство четырех домов. Одного – многосекционного, 187-квартирного дома по Нагорному проезду, 1. Сегодня готовность дома составляет 50 процентов. Не достроены еще три малоэтажных дома по улице Ручейной, входящих в комплекс «Городские луга». Это 112-квартирный дом №3, готовность которого составляет 30 процентов, дом №9, его возведение еще не начато, и 88-квартирный дом №10, который готов на 25 процентов.

Первый заместитель руководителя минстроя Сергей Двуреченский сообщил горожанам, что был проведен ряд переговоров с разными застройщиками, в результате готовность достроить дома по Нагорному проезду и улице Ручейной выразил ФРЖС в лице его исполнительного директора Александра Реслера.

Руководитель ФРЖС обрисовал несколько возможных ситуаций развития событий. Первое – докапитализация предприятия за счет его учредителей, собственников и т.д., что в реалии вряд ли возможно. Второе – дольщики могут дождаться окончания процедуры банкротства ИСК и встать в очередь за возвратом своих денег. Разумеется, не всех, а тех, что останутся после продажи недостроенных домов. В этом случае ждать возврата денег придется как минимум год. Третий путь – смена застройщика, которая также предполагает два варианта развития событий. Либо это нужно сделать уже сейчас, либо после того, как пройдет процедура банкротства ИСК и будет назначен конкурсный управляющий компании. В конкурсном производстве, уточнил Реслер, согласия дольщиков не требуется. Если дольщики примут решение о новом застройщике, они должны согласовать и подписать с ним дополнительное соглашение. Александр Реслер также отметил, что это не первый объект, который фонд достраивает после недобросовестных застройщиков. Фондом, например, был достроен дом по улице Тентюковской, который 10 лет – с 2006 по 2016 год – строили попеременно три застройщика, и все три обанкротились.

Он также привел пример, когда дольщики решили дождаться конкурсного производства, надеясь вернуть деньги, и получили их за продажу цоколя дома. Разумеется, копейки.

Один из участников собрания громогласно предположил, что банкротство ИСК является преднамеренным, и задал ведущим собрания вопрос в лоб: «Где деньги?» Руководитель службы стройнадзора Роман Шашев пояснил возмущенному дольщику, что конкурсные управляющие компании будут проводить доскональную оценку финансовой деятельности ИСК, после чего будет решаться вопрос возбуждения уголовного дела.

Александр Реслер напомнил, что фонд был учрежден первым главой республики Юрием Спиридоновым, сегодня это одна из старейших строительных организаций, за плечами которой – опыт строительства жилой недвижимости и достройки домов за горе-застройщиками.

По результатам собрания дольщики единодушно проголосовали за нового застройщика – Фонд развития жилищного строительства.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА