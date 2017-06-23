Обезболивающая терапия стала доступнее

Множество тяжелых заболеваний связаны с появлением болевого синдрома. Современное здравоохранение в таких ситуациях считает обязательным адекватное обезболивание.

До 2014 года нужды тяжелых пациентов в этом плане удовлетворялись недостаточно, порядок назначения, выписки и получения обезболивающих препаратов, особенно наркотических, был сложен, из-за чего человек не всегда мог вовремя получать необходимую помощь. С 2014 года законодательство и нормативные документы по этому вопросу существенно изменены в пользу пациента, а организация паллиативной помощи стала одним из приоритетов здравоохранения. Как ситуация поменялась на практике, «Республике» рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в Коми Марина Абрамова.

– В настоящее время право на обезболивание гарантировано каждому гражданину. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет, что пациент имеет право на «облегчение боли, связанной с заболеванием и медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами». Любой пациент с болевым синдромом, вне зависимости от его диагноза и места проживания, имеет право на получение обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркосодержащих. Эффективное обезболивание можно получать как в стационаре или хосписе, так и при лечении на дому.

В последнее время в законодательстве произошли важные изменения, существенно упростившие выписку, назначение и получение обезболивающих препаратов, благодаря которым ситуация с обеспечением больных анальгезирующей терапией значительно улучшилась.

Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Коми при проведении контрольных мероприятий уделяется особое внимание назначению и выписке обезболивающих лекарственных препаратов.

На сегодняшний день в Республике Коми медицинские организации получили лицензии и оказывают паллиативную помощь. Обезболивающие препараты врачи выписывают и при первичном приеме, и при посещении пациента на дому. Сегодня в Республике Коми доступны современные лекарственные формы для обезболивания, в частности трансдермальные системы. Отпуск обезболивающих наркотических лекарственных препаратов осуществляется в 21 обособленном объекте ГУП «Государственные аптеки Республики Коми», практически в каждом муниципальном образовании. Мы на постоянной основе осуществляем мониторинг ситуации по подготовке медицинских работников по фармакотерапии обезболивания. В рамках повышения квалификации для медицинских работников было проведено 65 семинаров по лечению болевого синдрома. Для пациентов и их родственников при кабинетах паллиативной медицинской помощи в поликлиниках создано 29 школ по обезболиванию.

По любому вопросу назначения и выписки обезболивающих препаратов можно обращаться как в свою страховую компанию, так и в территориальный орган Росздравнадзора по Республике Коми по телефону 21-49-72 или на «горячую линию» Росздравнадзора по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 500-18-35.

Подготовила Марина ЩЕРБИНИНА

Фото ngregion.obninsk.ru