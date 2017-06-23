Недостающие пазлы – в производственных цехах

На Монди СЛПК провели познавательный квест для детей

С 19 по 23 июня на предприятии Монди СЛПК проходила неделя открытых дверей. В рамках этой недели гостями бумажного комбината стали дети сотрудников, которым была предоставлена возможность своими глазами увидеть весь процесс производства бумаги.

Такая экскурсия для детей – без сопровождения родителей, под присмотром сотрудников службы промышленной безопасности да еще в форме игры – на комбинате проводилась впервые. При входе на территорию предприятия ребятам рассказали о правилах техники безопасности, выдали специальные светоотражающие жилеты и каски. Затем всем было дано задание составить картину из пазлов, каждый из которых соответствовал определенному этапу производства бумаги. Большинство школьников в теории неплохо знали процесс производства бумаги, а также сколько на комбинате бумагоделательных машин и какую бумагу они производят.

В ходе составления картины выяснилось, что трех пазлов, а именно щепы, целлюлозы и картона, не хватает. Чтобы завершить картину, необходимо было их отыскать. Пазлы находились в специальных сундуках, размещенных в тех цехах, которые детям предстояло посетить. Участники квеста разбились на три команды, каждая должна была найти свой пазл. Модераторы раздали капитанам ключи, каждый из них подходил только к определенному сундуку, карты следования, и команды отправились на поиски. Во всех пунктах экскурсии ребята пытались открыть сундук. Если ключ не подходил, значит, в ящичке не тот пазл, который нужен.

В цехе подготовки древесного сырья участникам квеста показали первый этап бумагоделательного процесса – производство щепы. Причем для этого им даже не нужно было входить в цех, где все это происходит. Прямая трансляция производственного процесса отображалась на специальных мониторах, за которыми следил оператор. Он рассказывал детям о всех происходящих этапах – от окорки бревен до получения щепы и ее сортировки. Ребята могли видеть, как бревна попадают в окорочные барабаны, по которым они передвигаются, нещадно обдирая бока почти до белого ствола. Окорка происходит за счет трения бревен друг о друга и за счет ребер жесткости, которые находятся внутри специального барабана.

Из окорочного барабана древесина поступает в рубительную машину. И вот этот процесс на мониторах уже не виден, да и ни к чему это: машина знает свое дело – мельчит дерево в щепу, а если и не все измельчится как следует, не беда. Потому что дальше щепа по конвейеру поступает в кучи, из которых дальше идет на сортировку. Сортируется на крупную, мелкую и опилки. Крупная отсеивается и затем дорубливается до нормального, стандартного состояния. При этом кучи щепы на территории комбината настолько огромные, что кажется, их хватит надолго. В то же время, как рассказали детям, одной такой кучи хватает всего лишь на одну неделю работы бумагоделательной машины. Что примечательно: на комбинате налажено безотходное производство. После обдирки стволов кора из барабана по конвейеру поступает в прессы, где отжимается, и затем по конвейерам идет в ТЭЦ для производства электричества – зеленой энергии.

По окончании процесса превращения бревен в щепу конечный продукт поступает в варочный цех, где в процессе варки из щепы получают целлюлозу. Сразу после варки целлюлоза имеет коричневый цвет. Бумагу из нее не делают, потому что бумага все-таки должна быть белой. Зато из нее делают картон. А ту целлюлозу, которая пойдет на производство бумаги, отбеливают в специальных машинах. Эту жидкую, студенистую, похожую на белый кисель массу детям дали посмотреть и потрогать. Честно говоря, глядя на целлюлозу, трудно представить, что это будущая бумага.

Следующий цех, в котором побывали ребята, – бумагоделательный. На территории комбината есть четыре бумагоделательные машины, выпускающие разные виды продукции – картон, офсетную, офисную и газетную бумагу. В сущности все машины похожи, только технологический процесс немного разнится в зависимости от вида продукции.

Происходящее в цехе всех впечатлило: настолько это было зрелищно. Одна бумагоделательная машина длиной порядка 80 метров чего стоит, не говоря уже о гигантских рулонах бумаги шириной девять метров и весом несколько тонн, которые выходят на конечном этапе производства. Добавьте сюда шум, из-за которого все находящиеся в цехе обязательно носят беруши, и жару. В общем, алхимия да и только.

Первая часть этого процесса – обезвоживание. Целлюлоза очень жидкая, и ее выливают на вращающуюся сетку. Суть процесса напоминает сливание горячих макарон на дуршлаг. После обезвоживания получается лист бумажного полотна, но он еще очень слабый. Следующая стадия – прессование. Бумажный лист проходит между двумя валами, и по мере прохождения через эти прессовые валы вода удаляется совсем. Это примерно как в старых стиральных машинах, на которых крепились два тугих резиновых валика для отжима, а между ними пропускалось выстиранное белье. Дальше бумага проходит через сушильные цилиндры, на которые подается пар, сушильный цилиндр благодаря этому пару нагревается, бумага контактирует с горячей поверхностью цилиндра, и влага окончательно испаряется. В процессе производства офисная бумага обрабатывается специальным клеем, чтобы она была красивой и глянцевой. Бумага движется непрерывной рекой со скоростью 70 километров в час. Если процесс идет без сбоев, одна бумагоделательная машина ежесуточно производит до 1100 тонн бумаги.

Готовая бумага скатывается в огромные рулоны весом в несколько тонн, которые накатчики снимают с помощью мостового крана и отправляют на продольно-резательный станок, он режет бумагу диаметром девять метров на определенные части. Разрезанная бумага упаковывается в пленку и по транспортеру поступает дальше, в цех листовых бумаг.

Третьим пунктом, указанным на карте следования, была производственная лаборатория технологического контроля. Поскольку производство бумаги – процесс непрерывный и круглосуточный, то и эта лаборатория работает беспрерывно. Ведь должен же кто-то проверять качество продукции. В лаборатории находится прибор, с помощью которого можно определять механические свойства целлюлозы – на разрывную длину и раздирание. За 15-20 минут прибор позволяет получить так называемые отливки – образцы бумаги и картона – и протестировать их на соответствие установленным стандартам.

В лаборатории ребятам показали спилы пихты, осины, сосны, ели, березы. Это те деревья, из которых на комбинате потом производят целлюлозу. А чтобы экскурсия осталась в памяти, всем вручили подарки – беленую и небеленую целлюлозу в пакетиках и пакетик со щепой.

По окончании экскурсии игроки довершили картину процесса бумагоделания недостающими пазлами, найденными в специальных сундуках. Победителей не выбирали, так как каждая команда нашла именно тот пазл, который искала. На прощание всем подарили оригинальные подарки – рулетки тройного действия. Яркая оранжевая рулетка может быть использована не только по прямому назначению – для снятия мерок и определения размеров, но это еще и брелок с фонариком – на случай, если придется открывать дверь в темноте. У одного из ребят в этот день был день рождения, и ему организаторы квеста подарили торт и чупа-чупсы, которыми он тут же угостил всех участников.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

На правах рекламы