Госсовет ушел на летние каникулы

Перед отпусками депутаты столкнулись в спорах о справедливости распределения финансовой поддержки муниципалитетам

Завершившее очередной политический сезон заседание сессии Государственного Совета Коми, которое состоялось в минувший четверг, выдалось необычайно бурным на дебаты. Споры развернулись главным образом вокруг двух тем: распределения финансовой поддержки среди муниципалитетов и льготных тарифов на тепловую энергию и водоснабжение. На то, чтобы принять решение по каждому из вопросов, у депутатов ушло добрых три часа. Кроме того, парламентарии приняли в окончательном варианте главный финансовый документ за прошлый год, подготовили плацдарм для заключения соглашения с МВД России о составлении протоколов по административным правонарушениям и внесли поправки в закон о местном самоуправлении.

Итоги года

В первую очередь парламентарии подвели финансовые итоги прошлого года. Как доложила министр финансов Коми Галина Рубцова, доходы и расходы республики увеличились до 60,3 и 65,7 миллиарда рублей соответственно. Расходы возросли на два миллиарда, которые были полностью направлены на социальную сферу. В целом 66 процентов расходной части – это исполнение обязательств перед населением. Дефицит бюджета за 2016 год составил 5,4 миллиарда.

И хотя по сравнению с 2015-м дефицит бюджета удалось сократить в два раза, тем не менее госдолг республики остается большим – на 1 января 2017 года он составил 41 миллиард 809 миллионов, то есть 78 процентов к объему налоговых и неналоговых доходов региона.

Коммерческие кредиты под 22 процента годовых, доставшиеся еще от прежнего руководства региона, вытягивают из бюджета Коми фантастические суммы. В этом году придется выплатить 21 миллиард по долговым обязательствам.

На большой накопленный госдолг и высокий уровень дефицита регионального бюджета указала и председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова. Только на выплату процентов в 2016 году у республики ушло более трех миллиардов, подчеркнула руководитель КСП. Поэтому главная задача, которая стоит перед правительством региона, – снижение бюджетной нагрузки и сокращение расходов.

Из положительных факторов: впервые удалось решить проблему просроченной задолженности – было более 300 миллиардов просрочки, стало порядка трех миллиардов.

«Бедным» больше, «богатым» – меньше

Следующий вопрос повестки дня касался бюджетов муниципалитетов, точнее – распределения средств республиканского фонда финансовой поддержки районов и городов, и докладчиком по теме также была министр финансов Коми.

Сам объем средств поддержки муниципалитетов остается неизменным – два миллиарда 600 миллионов рублей в год на всех, но распределять его минфин предложил уже не пропорционально, а с учетом обеспеченности местных бюджетов. То есть добавить денег менее развитым сельским территориям, где налогооблагаемая база небольшая и источников доходов мало, уменьшив долю поддержки «богатым» городским округам, которые потеряют на этом до 10 процентов дополнительного финансирования. При этом к прежним источникам доходов муниципалитетов – налогу на доходы физических лиц, «упрощенке» и единому налогу на вмененный доход – прибавляется еще два – земельный налог и налог на имущество физических лиц.

Однако недовольными новой системой распределения средств фонда оказались не только городские округа, но и сельские районы, о чем и на предсессионных заседаниях комитетов, и на самой сессии заявил целый ряд депутатов. Закоперщиком развернувшейся дискуссии стала справедливоросс Татьяна Саладина, заявившая, что у городов не просто уменьшится доходная часть, это лишает их стимулов по наращиванию налогового потенциала. Например, в Сыктывкаре депутаты проголосовали за самый высокий коэффициент налога на имущество в расчете, что эти деньги будут направлены на ремонт дорог, тротуаров и дворов. В других муниципалитетах этот налог не поднимали, но больше денег получат именно они, а не столица региона. Такая практика, по мнению депутата, будет порождать иждивенческие настроения в «бедных» муниципалитетах. Поэтому не стоит принимать закон сейчас, а надо его как следует проработать, и в случае необходимости собрать дополнительную сессию. С ней был солидарен и депутат-коммунист Олег Михайлов.

В ответ выступили сразу трое депутатов-единороссов: глава комиссии по регламенту Геннадий Горбачев, председатель природоохранного комитета Василий Смалий и первый вице-спикер Александр Макаренко.

– Не надо делить муниципалитеты на работяг и бездельников, все работают хорошо. Давайте поддержим муниципалитеты, которым нужна помощь, – призвал Василий Смалий.

– Если бы кто-то из глав муниципалитетов сказал, что их это не устраивает, что такой механизм не продуман, но жалоб ни от кого не поступало. Наоборот, говорят, что методика стала более прозрачной, – высказал аргумент Александр Макаренко.

Вице-спикер Валентина Жиделева вызвалась дать пояснения как экономист.

– Закон о выравнивании доходов – очень специфичный. Точно такой же действует на федеральном уровне и тоже не позволяет учесть интересы всех, там идут такие же споры, и каждый по-своему прав. Но это не единственный источник поддержки, есть и другие, – отметила заместитель председателя Госсовета, напомнив, в частности, что выделенные в прошлом году средства на строительство и ремонт дорог почти полностью были отправлены в Сыктывкар.

Тем не менее дебаты на этом не прекратились. Депутат Игорь Шиманский заявил, что предлагаемая форма распределения средств поддержки не стимулирует муниципалитеты работать на развитие:

– В разговоре с одним из предыдущих руководителей администрации Ухты на мое предложение развивать в муниципалитете предпринимательство он спросил: «А зачем, если, что бы ни делали, денег все равно останется мало?» Я считаю, что в корне надо пересматривать подход. Да, нужно помогать тем, кто бедствует, но методика должна содержать механизмы материального стимулирования муниципалитетов. Иначе однажды перераспределять будет нечего.

На этот раз с ним согласился Александр Макаренко, подчеркнув, что предложение Игоря Шиманского очень важное.

Вновь взявшая слово Галина Рубцова попыталась разъяснить депутатам, что «выравнивание» – норма бюджетного законодательства, а от стимулирования никто и не отказывается. Поддержать обделяемые городские округа можно, например, за счет грантов, как делается на федеральном уровне. И правительство республики заложило в этом году пока небольшую сумму – 50 миллионов на гранты, чтобы поддержать те муниципалитеты, которые покажут прирост налогового потенциала.

Голосование по этому вопросу получилось сложным и запутанным. В первый раз оказалось, что пять человек не голосовали, поэтому законопроект оказался отклоненным. Предположение, что это технический сбой, не подтвердилось. Тогда решили переголосовать, и со второй попытки приняли закон в первом чтении: 16 – за, шесть – против. Однако в окончательном чтении закон все равно не прошел: поддержали документ 15 человек (а необходимо 16), шесть были против, один не голосовал. Изучив регламент, депутаты выяснили, что можно переголосовать о принятии закона во втором чтении, но результат оказался еще хуже: 14 – за, шесть – против, двое не голосовали. В итоге законопроект был принят только в первом чтении и отправлен на доработку главе Коми. За это проголосовало 19 депутатов, трое были против.

Плацдарм для соглашения

Зато ни у кого не вызвали возражений поправки в закон о должностных лицах органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях. Напомним, сейчас составлением таких протоколов вынуждены заниматься сотрудники администраций муниципалитетов, которые часто некомпетентны в подобных вопросах, из-за чего дела в судах просто разваливаются. Главным образом речь идет о соблюдении регионального закона о тишине – в прошлом году от жителей Коми были тысячи таких обращений, но до победного финала в суде дошли лишь единицы.

– Очень хотелось бы, чтобы составлением протоколов занимались все-таки сотрудники полиции, но для этого необходимо заключить соглашение с МВД России. А МВД в свою очередь хочет быть уверено, что в регионе, с которым заключается соглашение, будет уполномоченный орган государственной исполнительной власти, отвечающий и контролирующий его реализацию. Поэтому полномочиями по составлению административных протоколов решено наделить наш минюст, – пояснила журналистам суть изменений председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Нина Нестерова.

Следующим шагом станет непосредственно подписание соглашения с министерством внутренних дел, после чего протоколами займутся сотрудники полиции. Кстати, соглашение обойдется республике в 3,3 миллиона рублей, эти средства уже предусмотрены в бюджете.

Еще один из значимых вопросов повестки дня июньской сессии касался структуры органов местного самоуправления в муниципальных районах. То, что ранее было сделано в городских округах, где главы администраций стали одновременно главами городов, теперь распространено и на муниципальные районы. Тем самым система управления, как выразилась депутат Нина Нестерова, избавляется от так называемого двоевластия. Если прежде главой района назывался председатель совета муниципалитета и он выбирался из числа депутатов, то теперь глава муниципального района, как и глава города, это в одном лице и сити-менеджер. Избираться он будет на конкурсной основе из числа кандидатов на эту должность. Но произойдут такие изменения лишь после того, как закончатся сроки полномочий у действующих председателей советов или в целом представительных органов власти.

Самым острым и продолжительным по времени на июньской сессии стал вопрос о льготных тарифах на тепловую энергию и водоснабжение. Депутаты ожесточенно спорили и накануне сессионного заседания, и на самой сессии. О том, чем закончились дебаты, читайте в ближайшем номере газеты.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА