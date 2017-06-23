Глава предложил ввести в школьную программу основы бизнеса

Заседание правительства Коми было посвящено подготовке образовательных учреждений к грядущему учебному году. Как выяснилось, большая часть южных территорий республики пока не торопится выполнять предписания надзорных органов, а вопрос с переселением сосногорских педагогов из аварийного общежития так и не решается.

В начале заседания глава Коми предложил дополнить школьную программу основами ведения бизнеса. По мнению Сергея Гапликова, это позволит привлечь молодежь в реальный сектор экономики, помочь им с выбором будущей профессии. Да и в целом в жизни такие знания лишними не будут. В то время как сейчас молодежь, рассуждая о своем будущем трудовом пути, выказывает желание работать в крупных компаниях, а идеи основать в будущем собственный бизнес практически ни у кого не возникают. По мнению главы, это происходит потому, что школьники, молодежь, да и многие взрослые люди попросту не понимают, что такое вести собственный бизнес, боятся организовать собственное дело. Поэтому еще со школьной скамьи необходимо доходчиво (даже в игровой форме) объяснять подрастающему поколению, что собой представляет предпринимательство.

О подготовке школ к учебному году рассказала заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова. Ситуация с состоянием школ в регионе пока далеко не радужная, особенно на селе, 42 процента таких учреждений размещаются в старых деревянных зданиях, некоторым из них уже больше ста лет, а из благ цивилизации – только электричество. Больше 27 тысяч школьников республики учатся в школах с пятидесятипроцентным износом. Чтобы переселить учащихся из ветхих зданий, необходимо построить 31 новое. Многие старые школы давно не соответствуют современным требованиям безопасности. Но и с относительно новыми тоже не все в порядке. Так 13 процентов школ не имеют целостного ограждения по периметру, 17 процентов не имеют систем дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны. В целом на данный момент у школ республики 199 неисполненных предписаний Госпожнадзора и 249 – Роспотребнадзора.

Впереди еще большая часть летних каникул, и у муниципальных властей время провести «работу над ошибками» есть. На эти цели сейчас планируется потратить 337 миллионов рублей из республиканского и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Однако средства на выполнение предписаний надзорных органов пока не выделили Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сысольский и Усть-Вымский районы – практически весь юг республики.

Сергей Гапликов, услышав, что Корткеросский район опять «прославился» (несколько дней назад руководитель администрации этого муниципалитета получил серьезный нагоняй за отставание по программе переселения из ветхого и аварийного жилья), поинтересовался у Василия Гончаренко, как он собирается решать вопрос.

Руководитель администрации Корткеросского района ответил, что кое-что уже делается, исходя из финансовых возможностей. По пожарным сигнализациям вопрос должен решиться к Новому году, по графику, согласованному с МЧС, а что касается предписаний Роспотребнадзора, то половину из них исполнят к 15 августа. И вообще, многие школы проще снести, чем довести до ума. Детей в таких «неисправимых» школах учится 400 человек.

На вопрос, что будет, если намеченное не будет сделано, Василий Гончаренко ответил философски: «Учебный год придется встречать с невыполненными предписаниями».

Глава в очередной раз подивился спартанскому спокойствию Василия Гончаренко и посоветовал как можно быстрее заняться устранением нарушений. А сенатора Валерия Маркова, который в Совете Федерации входит в комитет по образованию, попросил поднять вопрос о ветхих сельских образовательных учреждениях на федеральном уровне, активнее продвигать тему строительства малокомплектных школ. Валерий Марков, вздохнув, ответил, что этот вопрос и так поднимают на каждом заседании. Правда, представители Минобраза России при этом не присутствуют. Но в ближайшее время случай донести до них эту проблему будет.

По словам Натальи Михальченковой, в этом году в Коми планируется капитально отремонтировать 16 детсадов и 14 школ, текущий ремонт проведут в 190 школах, 151 детсаду и 33 организациях дополнительного образования. По проекту «Детский спорт» в сельских школах отремонтируют десять спортзалов и установят четыре уличные спортплощадки.

Также на заседании поднимался вопрос о кадровом обеспечении отрасли образования. Этим летом из педагогических вузов и ссузов Коми выйдут 400 специалистов, в том числе по целевым направлениям. Исходя из этого минобраз республики предполагает, что в школы могут пойти 250 педагогов с высшим образованием и 150 со средним профессиональным. Теоретически это должно закрыть дефицит в кадрах – сейчас в регионе не хватает 192 учителей и 100 воспитателей, но что получится на практике – неизвестно. Наибольший дефицит в школах в учителях начальных классов, иностранного языка и математики.

В соответствии с поручением главы Коми разработана дорожная карта на ближайшие пять лет, ее направления – развитие целевого приема и системы сопровождения молодых учителей, повышения профессиональных компетенций, а также активное привлечение предприятий для помощи в решении социально-бытовых вопросов педагогов.

С содокладами выступили мэр Сыктывкара Валерий Козлов и руководитель сосногорской администрации Виктор Шомесов.

Мэр столицы Коми, отметив, что к 1 сентября абсолютно все предписания надзорных органов, касающиеся образовательных учреждений, будут устранены, заявил, что к началу нового учебного года во всех городских школах появятся системы видеонаблюдения. Кроме того, для школ закупят 82 тысячи новых учебников, на эти цели из сыктывкарской казны выделили 43 миллиона рублей. Что касается развития целевого приема на педагогические специальности, то такие договоры в этом году заключены уже с 59 выпускниками школ. А 1 сентября в образовательные учреждения придет порядка 180 новых специалистов.

К сожалению, пока не удается избавиться от двухсменности, во второй половине дня на занятия вынуждена ходить пятая часть городских школьников. Ситуация немного улучшится после введения в эксплуатацию новой школы в микрорайоне Орбита, переделки под школу интерната в Эжве и реорганизации помещений в двух образовательных учреждениях.

Сергей Гапликов счел, что минимущество региона должно посмотреть, какие еще помещения в его ведении можно переделать под школы и детсады, в том числе и под частные.

Виктор Шомесов также сообщил о повсеместном внедрении видеонаблюдения в образовательных учреждениях муниципалитета, покупке новых учебников. Кроме того, в Сосногорске откроется ресурсный центр «Кибер-электроника», пользоваться которым смогут все местные школы.

Сергей Гапликов, порадовавшись за детей, обеспокоился судьбой педагогов и спросил у Виктора Шомесова, как обстоят дела со строящимся домом, в который планировалось переселить педагогов из аварийного общежития. Дела, как выяснилось, идут ни шатко ни валко – проект сделали, но строить не начали, поскольку увидели, что обойдется это дороже, чем раньше рассчитывали.

Руководитель региона заявил, что такой «цыганский подход» ему не по нраву, и поручил минархстрою республики проверить всю проектную документацию, а руководителю правительственной администрации Михаилу Порядину взять вопрос на контроль. Новый дом, по его словам, должен быть введен в эксплуатацию вместе с бассейном, который строится в Сосногорске.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

Как оценивают идею Сергея Гапликова о введении Нелли Струтинская, уполномоченный по правам ребенка при главе Коми:

– Речь в данном случае идет не столько о бизнес-образовании, сколько об экономическом образовании школьников в широком смысле и об основах организации бизнеса в том числе. Раньше предметы такого цикла в школах были. Я думаю, основы экономического образования в школах ввести просто необходимо. Формы тут могут быть вариативными: либо элективные курсы, либо факультативы.

Дмитрий Беляев, директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова:

– Считаю, что введение основ бизнеса в школах – это правильная идея. В первую очередь потому, что профессиональное самоопределение начинается в детстве. Однако далеко не все, чувствуя влечение к той или иной деятельности, могут ясно себе представить, как это можно сделать своим призванием. Именно для детского возраста характерны неуемная фантазия и творческое воображение, нестандартные неожиданные идеи. Благодаря обучению бизнес-грамоте подросток сможет реально оценить жизнеспособность своих творческих идей, подумать, что надо для этого. Если брать опыт Запада, то элементы бизнес-образования там давно применяются. Чем раньше мы начнем развивать у ребенка навыки предпринимательства, тем лучший результат получим на выходе. Выпускники школ уже не будут туманно представлять, «кем работать им тогда, чем заниматься», а будут уже иметь четкие цели и задачи.

Виктор Филипчук, директор ООО «Инновация», представитель ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»:

– Отношусь к идее Сергея Гапликова положительно. Считаю, что настало время ликвидировать бизнес-неграмотность во всех слоях общества. И начинать нужно со школьной скамьи, потому что детство – лучшее время для этого. Мы живем в условиях рынка и должны учиться видеть свои дальнейшие действия и понимать, куда мы идем и что хотим обрести в перспективе. Я бы подчеркнул, что начинать бизнес-образование надо в 9-11 классах. Чтобы молодежь на выходе из школы уже понимала, куда идти и как реализовывать свои мечты и планы. Время требует от нас изменения сознания, обретения новых навыков. Ведь посмотрите, как мы информативно растем сегодня: очень многие уже оплачивают коммунальные услуги в онлайн-режиме, а не через кассу, почти все уже пользуются сберкартами. Хотим не хотим, но мы растем. Но необходимо не только уметь заплатить за себя, но и понимать, что сколько стоит и почему именно столько. Думаю, в скором времени в вузах будут не курсовые и дипломные работы защищать, а стартап-проекты.

Василий Андреев, председатель координационного совета Коми региональной общественной организации «Ассоциация детских общественных объединений РК», член Общественного совета министерства образования республики:

– Необходимо понимать, что бизнес – это не только предпринимательская деятельность, но это и социальная ответственность, это и работа некоммерческих организаций, с которыми я лично связан. Бизнес-образование необходимо, потому что каждый из нас должен понимать, чем он хочет в жизни заниматься и как это можно реализовать. Нужно учить детей планировать свою деятельность, работать в команде, находить партнеров, выстраивать взаимоотношения. Нужны тренинги по ораторскому мастерству, социальному проектированию, менеджменту. В общем, большой спектр. Больше, конечно, практических занятий должно быть.

Галина Лапшина, президент НО «Торговая ассоциация РК», председатель ОО «Союз женщин Республики Коми», член Общественной палаты Коми:

– Хочу отметить, что если в 90-е и в первой половине 2000-х многие стремились открыть свое дело, то сегодня прежний интерес к этому у молодых пропал. Потому что, глядя на своих родителей, работающих в собственном бизнесе, они увидели, что намного проще сделать карьеру где-нибудь в банковской сфере или госслужбе. А бизнес требует полной отдачи, постоянного контроля над ситуацией на рынке, умения выстраивать отношения с партнерами. Приходится иногда не спать ночами, отказывать себе в отпуске. Думаю, что введение основ бизнеса в школах поможет исправить эту ситуацию. Необходимо устраивать детям встречи с успешными предпринимателями, чтобы они рассказывали о секретах своего успеха, о том, как преодолевали неизбежные трудности. Чтобы нынешние дети, став взрослыми, не боялись реализовывать свои бизнес-идеи и верили, что трудности преодолимы.