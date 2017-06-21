В Коми создается община старообрядцев Белокриницкого согласия

В Сыктывкаре побывал правящий архиерей Ярославской и Костромской епархии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) епископ Викентий (Новожилов). Цель визита владыки – создание в республике общины старообрядцев Белокриницкого согласия и строительство храма.

Программу сотрудничества и то, как в республике в 2020 году будет отмечаться 400-летие со дня рождения одного из основателей старообрядчества протопопа Аввакума, епископ Викентий обсудил с министром национальной политики Коми Еленой Ермолиной. В последние годы, отметил архиерей, наметилось сближение старообрядческой церкви и структур государственной власти. 31 мая впервые за 350 лет старообрядчества обитель старообрядцев – историко-архитектурный ансамбль – Рогожскую слободу в Москве посетил глава российского государства. Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную старообрядческой культуре, и действующий Покровский кафедральный собор Русской православной старообрядческой церкви, построенный в 1972 году. Также в ходе встречи обсуждались вопросы широкого празднования в России 400-летия святого Аввакума.

Как пояснил один из самых активных представителей РПСЦ в республике Филипп Пластинин, сегодня в Коми проживает огромное количество старообрядцев. Например, это христиане Усть-Цилемского и Удорского районов, не приемлющие священства (беспоповцы). Немало в Коми и семей – последователей РПСЦ. Особенно, подчеркнул Филипп Пластинин, их много в Воркуте, Инте, Ухте.

– Для меня как для правящего архиерея визит в республику – большое и важное событие. Республика Коми – огромная территория, где непочатый край работы. Пришло время объединить христианские семьи, создать общину и построить храм, чтобы люди могли приходить в него, совершать требы и молитвы за весь наш русский народ. Моя задача – лично познакомиться с обстоятельствами жизни здесь, увидеть людей, – поведал епископ представителям СМИ.

Община, которая будет создаваться в республике с одобрения республиканского миннаца, будет поначалу зарегистрирована в министерстве юстиции, и только после этого последователи протопопа Аввакума выберут место для храма и начнут собирать средства на его строительство. Предположительно храм будет строиться в Сыктывкаре. Сегодня ближайший храм РПСЦ находится в Кирове на территории Казанско-Вятской епархии.

На вопрос, не существует ли оппозиции РПСЦ с иными старообрядческими согласиями, епископ ответил категорическим нет. Напротив, создаваемая община будет нацелена на сотрудничество с иными старообрядцами, в том числе и с Древлеправославной поморской церковью и обеими епархиями РПЦ в Коми. В Москве, пояснил епископ, несколько раз собирался круглый стол всех согласий СССР – Собрание старообрядческих согласий России. Старообрядцы во многом находят согласие, не касаясь практики богослужения. Старообрядцы разных согласий охотно контактируют между собой, особенно накануне 400-летия протопопа Аввакума. Главным координатором по празднованию круглой даты стал митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий. Также специально для подготовки и координации всех мероприятий был создан оргкомитет при президенте России.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА