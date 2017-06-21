Смех и грусть на филармоническом концерте

Коми республиканская филармония закрыла 77-й концертный сезон. В программе концерта были представлены лучшие номера, на вечере вспомнили о победах и утратах прошедшего сезона.

Концертную программу открыл знаменитый номер госансамбля «Асъя кыа» «Дыхание тундры». С этим номером ансамбль принял участие в фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!» и выступил в Кремлевском дворце вместе с лучшими профессиональными коллективами России. Еще одно важное событие сезона – обменные гастроли с Волжским русским народным хором имени Петра Милославова. Лучшие номера «золотого» фонда и новые постановки «Асъя кыа» показал в Кудымкаре, Тольятти и Самаре.

Вечер продолжился сольными номерами. Ольга Кравцова подарила зрителям лирическую песню «Полюбила я парнишку», солист «Асъя кыа», лауреат премии правительства РК Игорь Маткаримов – «Вдоль по улице». В этом сезоне артист примерил на себя разные амплуа. Впервые спел классические песни Шуберта в музыкальном салоне, его репертуар пополнился новыми эстрадными произведениями. Украшение всех концертных программ – это народные песни в его исполнении. Один из самых техничных и ярких исполнителей Александр Виричев порадовал публику произведением А.Цыганкова «Травушка-муравушка».

Национальная студия при ансамбле «Асъя кыа» завоевала звание лауреата I степени на Международном творческом фестивале-конкурсе «Слияние культур. Хореография и театр». Впервые в мае прошел совместный для национальной и эстрадной студии «Тоника» день открытых дверей. «Венгерский танец», исполненный юными артистами нацстудии Никитой Вежливцевым и Анастасией Балмастовой, и совместный танец студий «Я рисую этот мир» зрители наградили овациями. Первое отделение завершилось яркой «Барыней».

Во втором отделении «Асъя кыа» представил зрителям фрагменты новых программ. Это музыка из кинофильма «Возвращение Будулая» в исполнении оркестра ансамбля из программы «Любимые мелодии кино». Хор показал фрагмент новой программы «Вечер хоровой музыки» «Кантилена», а балет «Ла карриолу» из программы «Любовь. Жизнь. Танец».

Поздравившая филармонию с завершением творческого сезона зампред правительства РК – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова вручила юным артистам сертификаты для приобретения путевок в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Солнышко» в Кабардинке.

Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов отметил, что во время его визита на Удору местные жители постоянно спрашивали его, когда же к ним приедет «Асъя кыа».

Директор филармонии Мария Балмастова напомнила зрителям о большой утрате, которую понес в этом году весь коллектив филармонии, – об уходе из жизни Алексея Моисеенко. Вдова артиста Валентина Жиделева со сцены поблагодарила зрителей за то, что они помнят ее супруга, и прочитала его любимое стихотворение о Сыктывкаре, на которое он написал песню.

Алексею Моисеенко был посвящен целый блок выступлений. Стихи артиста прочитала заслуженный работник РК Татьяна Минченко. В память об артисте ансамбль инструментальной музыки «Вдохновение» сыграл «Андалузский романс» П.Сарасате.

Плодотворной в этом году была деятельность ансамбля народной музыки «Зарни ёль» и заслуженной артистки РК Виктории Пыстиной, которые представляли нашу республику в рамках культурной программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Архангельске. «Зарни ёль» завершил цикл из трех концертов абонемента для детей и родителей «Василисины забавы», созданного при поддержке гранта главы Коми, и начал работу над циклом концертов «Музыка в портретах». Первый концерт был посвящен Валентине Толкуновой и Марку Бернесу, произведения из репертуара которых исполнили Виктория Пыстина и народный артист РК Александр Балашов.

Финалом вечера стали вокально-хореографический номер «Люблю тебя, земля моя» и традиционные поздравления с юбилеями.

Яна КОСЫРЕВА

Фото предоставлено сотрудниками филармонии