Производственные успехи

30 июня состоится собрание акционеров «Газпрома», на котором будут подводиться итоги деятельности компании в минувшем году

Прошедший год стал для «Газпрома» весьма успешным. Рекордный объем газа поставлен в дальнее зарубежье, на Ямале и полуострове Гыдан началась полномасштабная разработка крупных нефтяных месторождений. Компания освоила новые технологии и расширила производство высокомаржинальных продуктов. В 2017 году компания закрепляет успех, вновь наращивая поставки в Европу и продолжая реализацию крупных инвестиционных проектов.

В 2016 году российский экспорт «голубого» топлива в дальнее зарубежье установил очередной рекорд – потребителям было поставлено 179,3 млрд. куб. м газа. Прирост составил 12,5%. Это позволило «Газпрому» укрепить позиции компании как крупнейшего поставщика газа на европейский рынок.

В прошедшем году спрос на российский газ рос в большинстве стран Европы. Так, экспорт в Великобританию увеличился на 61,1%, в Австрию – на 38%, во Францию – на 18,2%. Очередной рекорд по закупке газа «Газпрома» установил крупнейший потребитель – ФРГ. В 2016 году поставки на немецкий рынок превысили 49,8 млрд. куб. м.

Для России реализация подобных проектов – это масштабные заказы отечественным предприятиям. Вместе с заказами «Газпрома», планомерно реализующего программу импортозамещения, металлурги, трубники, машиностроители и компании из других секторов получают возможность модернизировать производство.

Притом крупные инфраструктурные проекты реализуются не только в сфере транспорта газа. «Газпром» развивает производственную базу. За последние годы компания создала новый центр газодобычи на полуострове Ямал. В первую очередь речь идет о действующем месторождении Бованенковское. В 2016 году здесь было добыто 67,4 млрд. куб. м природного газа, что на 5,5 млрд. куб. м больше, чем в 2015 году.

Не отстает и нефтяное направление. В прошлом году на полуострове Гыдан была введена в промышленную эксплуатацию инфраструктура Восточно-Мессояхского месторождения (мощностью 5,6 млн. т нефти в год). А на Новопортовском месторождении на Ямале запущены в эксплуатацию технологические объекты, которые обеспечат годовую добычу нефти на уровне более 6 млн. т. В мае 2016 года приступил к работе терминал «Ворота Арктики», через который круглогодично можно отгружать 8,5 млн. т ямальской нефти. Данные проекты обеспечивают заказами, в частности, российских судостроителей, так как для реализации проектов требуются ледоколы и танкеры ледового класса.

Для повышения производительности сложных месторождений, а также месторождений, вошедших в стадию падающей добычи, применяются новейшие технологии. В частности, предприятия Группы «Газпром» в 2016 году впервые провели 30-стадийный гидроразрыв пласта (ГРП). Эта операция еще несколько лет назад была практически нереализуема в российских условиях.

«Газпром» активно участвует в процессе импортозамещения, и не только как заказчик. Компании, входящие в Группу, наращивают поставки на российский рынок импортозамещающих продуктов. В качестве примера можно привести высококачественные моторные и индустриальные масла и смазки, отвечающие самым высоким требованиям. Кроме того, сейчас в Омске реализуется единственный на постсоветском пространстве проект строительства нового производства катализаторов для нефтепереработки. Этот проект получил статус национального, так как отвечает не только нынешним потребностям всей российской нефтегазовой отрасли, но и учитывает грядущий многократный рост спроса на катализаторы.

В области электроэнергетики «Газпром» проводит планомерное обновление генерирующих мощностей. Со времени вхождения Группы в электроэнергетический сектор в 2007 году по настоящий момент в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ) Группой введено более 8,5 ГВт новой генерации. Из них в 2016 году было введено порядка 1 ГВт. По итогам 2016 года установленная электрическая мощность станций «Газпром энергохолдинга» составила около 39 ГВт. Сегодня компания реализует новые проекты в Санкт-Петербурге, Грозном, Астрахани, Благовещенске и в Сербии.

«Газпром» продолжает динамично развиваться. Расширяется сотрудничество с российскими предприятиями – к примеру, Объединенные машиностроительные заводы примут участие в строительстве компрессорной станции «Славянская», которая обеспечит подачу «голубого» топлива в газопровод «Северный поток-2». Укрепляется производственная база компании – в январе пиковая производительность на Бованенковском месторождении была увеличена с 218 млн. куб. м до 264 млн. куб. м в сутки. Реализуются крупные инфраструктурные проекты – европейские энергетические компании подписали соглашения о финансировании «Северного потока-2». А экспорт «голубого» топлива за пять месяцев этого года достиг 81,2 млрд. куб. м, что на 9,5 млрд. куб. м газа больше (приблизительно столько «Газпром» поставляет Франции в год), чем за тот же период в 2016 году. Вполне вероятно, что в 2017 году «Газпром» установит новый исторический рекорд.

Иван ВАСИЛЬЕВ

На правах рекламы