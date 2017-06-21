Лучших товаропроизводителей Усть-Цилемского района собрала в минувшую субботу на площади культурного центра села сельскохозяйственная ярмарка-дегустация «Праздник хлеба и молока».

Как рассказали организаторы из Усть-Цилемского культурного центра, главная идея праздника – пропаганда здорового образа жизни и здорового питания. Гостям ярмарки предлагали попробовать молочную и хлебобулочную продукцию и выбрать лучшее. Победителями народного голосования стали ООО «Цилемское», чья молочная продукция пришлась всем по вкусу, и предприятие «Весна», где пекут ароматный хлеб. Зрителей порадовали яркие выступления артистов села. Скоморохи вовлекали взрослых и детей в народные игры, работали аттракционы и живой уголок, все желающие могли погладить его питомцев и сфотографироваться с ними.

Лина Перова