Идеи для сыктывкарской набережной

В столице Коми стартовал прием заявок на конкурс творческих идей оформления набережной в Кировском парке.

Напомним, каждый желающий может предложить городу идею оформления будущей набережной через рисунки, скульптуру, эссе и другие творческие средства.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, уже поступили две заявки. Первый конкурсант предложил воссоздать на будущей набережной одно из семи чудес России в миниатюре – столбы выветривания на плато Маньпупунер. По мнению автора, это позволит жителям и гостям Сыктывкара увидеть достопримечательность Республики Коми и послужит мотивацией увидеть ее, что будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма.

Второе предложение – обустроить на склонах набережной кинотеатр под открытым небом с LED-экранами для разных возрастных категорий: днем можно показывать сказки и мультфильмы для детей, вечером – отечественную и зарубежную киноклассику для старшего поколения, ночью – исторические фильмы, комедии и романтические картины для молодежи.

Прием документов для участия в конкурсе продлится до 20 июля. Далее с 10 августа по 10 октября 2017 года мэрия Сыктывкара проведет второй конкурс – уже среди профессионалов из сферы архитектуры и строительства. Их задача – предложить решение на основе идеи-победителя первого конкурса, которую поддержат жители Сыктывкара в ходе интернет-голосования.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА