Эхо прошедшей войны

Сегодня в России – День памяти и скорби: 76 лет назад ровно в 4 часа утра началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории человечества. На рассвете 22 июня 1941 года германские полчища напали на СССР от Балтики до Черного моря. Но большинство советских граждан услышали эту страшную весть лишь в полдень, из радиообращения министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. К сожалению, с каждым днем все меньше остается фронтовиков и тружеников тыла. Сейчас живыми свидетелями, кто может рассказать об опаленных Великой Отечественной судьбах отцов и матерей, дедов и бабушек, братьев и сестер, остаются только дети войны. Корреспонденты «Республики» собрали такие свидетельства у своих родных и близких.