В гостях у «улучшателей»

В Сыктывкаре прошла XIII республиканская выставка-ярмарка племенных животных

На племенной станции в Дырносе в четверг прошла демонстрация с последующей продажей коров из всех хозяйств Коми, также там были представлены олени, козы, овцы и даже самка яка. Кроме того, гостям выставки показали быков-«улучшателей» и оборудование для хранения семенного материала.

Такие смотры в Коми не проводились уже четыре года, и министр сельского хозяйства региона Анатолий Князев заявил, что «организация тринадцатой по счету выставки долго пробуксовывала, но мы преодолели это проклятое число, и, думаю, дела сейчас пойдут полегче». Прибывший на открытие выставки-ярмарки архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим при слове «проклятое» взглянул на министра с некоторым недоумением.

– Что, это не проклятое число? – со смехом уточнил Анатолий Князев. – Ну, будем тогда называть его «не совсем хорошее».

Прежде чем пройти на территорию, где проходила непосредственно выставка-ярмарка, руководитель республиканского сельхозпредприятия «Коми» по племенной работе Франц Зайончковский предложил осмотреть помещения, где хранится «золотой запас» семени крупного рогатого скота – полмиллиона доз. Места такое внушительное количество семенного материала занимает немного, каждая доза «упакована» в тоненький контейнер-соломинку, которые собраны в контейнеры побольше и стоят в одном баке. Раньше пользовались девятью баками, но в прошлом году благодаря помощи из республиканского бюджета (порядка восьми миллионов рублей) приобрели новый бак и оборудование для заморозки.

– Если раньше у нас по сто литров азота в сутки испарялось, то сейчас только восемь. Идет автоматическая добавка азота, только по электроэнергии получается экономия до 500 тысяч рублей в год, – рассказал Франц Зайончковский.

Планируется и дальнейшая модернизация оборудования. Например, нужно еще закупить анализатор семени, чтобы не под микроскопом его рассматривать, а на экране компьютера видеть все показатели.

– Сейчас мы видим в микроскоп сперматозоид, как он там – живой или не очень, а с помощью анализатора будет хорошо виден хвост «живчика», его головка. И ничего лишнего потом в соломинку не попадет, только самые живучие, самые надежные сперматозоиды, – в красках расписывал будущее приобретение руководитель племстанции. – А вы знаете, что от одного быка за один раз можно взять семенного материала, чтобы оплодотворить двадцать коров? А если это, так сказать, естественным образом происходит, то только одну. За один раз мы забираем у быка пять миллиграммов спермы.

– Так мало? – удивился кто-то из гостей.

– У быка пять миллиграммов, у мужика всего два с половиной, – строго уточнил Франц Зайончковский. – Полученное мы делим на дозы, разбавляем специальным раствором, а потом замораживаем до минус 196 градусов.

– В 1976 году еще школьником на летней практике я наблюдал искусственное осеменение и очень этому удивлялся, хотя зрелище было неприятное, – поделился воспоминанием архиепископ Питирим. – А вот раньше качество этого материала лучше было, чем сейчас?

Священнослужителю объяснили, что наоборот. На племстанции хранится материал, забранный еще в 1982 году, им до сих пор можно пользоваться (это проверяли), но дети от современных быков выходят лучше, чем от тех, что были раньше. Дело в том, что за нынешними быками присмотра куда больше, у них даже анализы крови регулярно берут на сахар и холестерин, чтобы потом создать индивидуальную диету.

Видя живейший интерес священнослужителя к теме, Франц Зайончковский попросил настроить микроскоп и показать архиепископу размороженный семенной материал, готовый к употреблению. Владыка охотно согласился понаблюдать и на несколько минут «завис» у микроскопа.

– Ну что они там, шевелятся или нет? – интересовался Анатолий Князев.

– Осторожнее, смотрите, чтобы там никто не спрыгнул никуда, а то они могут. От некоторых быков такие бойкие, – веселился Франц Зайончковский, после чего счел, что пора показать гостям и самих быков.

Рогатых производителей на племстанции живет двадцать. В течение пяти лет взрослый бык находится на оценке, удои его дочерей сравниваются с удоями их сверстниц, после чего быку присваивается категория – «улучшатель», «нейтральный» или «ухудшатель». В дальнейшем семенной материал, который распространяется по республике и за ее пределами, берется только у «улучшателей».

Осторожно походив вдоль стойл с привязанными быками (некоторые были весьма свирепого вида), гости решили, что долго здесь лучше не задерживаться. Далее делегация, в которую кроме министра и архиепископа входили представители различных организаций, работающих на благо сельского хозяйства, пошла на поляну давать официальный старт ярмарке. К этому моменту припустил нешуточный дождь. Артисты ансамбля «Северная околица» храбро пели и танцевали, топая по лужам и стряхивая воду с кокошников. Наскоро вкусив хлеба с солью, промокшие гости заторопились к стойлам, где расположился лучший племенной скот, привезенный из разных хозяйств Коми. В основном это были «девицы на выданье», молодые коровы – нетели, ждущие покупателей. Часть, как оказалось, уже дождалась, и по окончании ярмарки должна была отправиться к новым хозяевам.

Дабы представить своих «невест» в самом выгодном свете, их по возможности нарядили, повязав на рога бантики или украсив венками из искусственных цветов. А у коров айширской породы из ООО «Небдинский» на лбах красовались крупные бабочки, связанные крючком из мочалочной пряжи. У одной из буренок на голове была лихо сдвинутая набок корона, как у принцессы.

– Это потому что она у нас такая принцесса и есть, выше всех себя ставит, – пояснила скотница Светлана Каракчиева.

Как выяснилось, она и связала эти аксессуары, потратив на это неделю.

Племхоз «Ухта-97» стойло каждой коровы снабдил презентацией в стихах. «Я телочка Заемщица, я родилась в Ухте, такую красотулечку не видели нигде!» – красовалась табличка возле одной из коров.

Заемщица оказалась буренкой с норовом и старалась откусить хоть что-то от каждого, кто поворачивался к ней спиной. В результате у нескольких мужчин оказались пожеваны куртки, а у одной дамы пострадала даже прическа.

Кроме коров на выставку привезли северных оленей, овец, коз и даже самку тувинского яка, которую очень расхваливали за неприхотливость и высокое качество молока. В самом последнем стойле ржали кони, особенно шумно в этом отсеке стало, когда на полянку напротив выехали верхом ученики конноспортивной школы, «станцевавшие» котильон.

Анатолий Князев, приветствуя участников выставки, сообщил, что мероприятие планировал посетить глава Коми, но ему срочно пришлось улететь в командировку.

– Но в ближайшее время мы с ним обязательно посетим наше племенное предприятие, – успокоил не дождавшихся Сергея Гапликова сотрудников станции министр, после чего внезапно прекратился дождь.

Последующую речь Анатолия Князева, посвященную успехам и неудачам животноводства в Коми, слушали уже под солнышком. Министр сообщил, что сейчас в республике около трех тысяч голов племенного крупного рогатого скота, это всего 35 процентов от общего поголовья. Это очень мало, поэтому он перед всеми ставит задачу за пять лет довести этот показатель до 50 процентов. Обитают в регионе в основном коровы холмогорской, айширской, печоро-холмогорской пород, да еще порядка трехсот «мясных» герефордов. Идут переговоры о закупке других пород в России и за ее пределами, например из Венгрии планируется доставить голштинок.

– В республике четыре племзавода, три предприятия-репродуктора и два генофондных хозяйства, все это надо сохранять и преумножать. У нас острая нехватка молодняка КРС, за год наши племенники продали всего около двухсот голов, это ничто практически. На сегодня не хватает около тысячи голов, – рассказал министр. – Мясное скотоводство у нас слабо представлено на фоне других регионов, будем стимулировать его развитие. И обязательно хорошо субсидировать тех, кто покупает племенной скот. Что касается оленей, то у нас учтенных – порядка 75 тысяч голов, а фактически – около ста тысяч. Племенных – сорок пять тысяч. Это хороший показатель.

Также Анатолий Князев рассказал о планах развития коневодства: есть идея закупать и орловских рысаков, и ахалтекинцев, и арабских скакунов.

– Что касается искусственного осеменения – хотелось бы работать активнее. Многие регионы такое потеряли, отдали частникам, предприятия закрылись, а у нас это сохранено и есть большой потенциал, мы можем поставлять семенной материал в нуждающиеся регионы. В нашей базе хранения около 500 тысяч доз семени, а голов коров у нас всего 15 тысяч. В этом году продали якутам в пределах 18 тысяч доз, и мое требование – заниматься продажей семени больше, – заявил министр.

– Я имел радость посмотреть через микроскоп на семенной материал, что обеспечивает не только нашу республику, пощупал своими руками очень пушистые рожки оленя, все равно что в мини-зоопарке побывал. И шоу конное от спортивной школы увидел, – делился впечатлениями с присутствующими архиепископ Питирим. – А то, что дождик нас поливал, – это хороший знак, без одождения благодатного ничего не растет. Вот посмотрел я сегодня и на микромир, и на макромир и думаю, что благословляется он мегамиром оттуда, из космоса.

Замминистра промышленности и торговли Архангельской области Евгений Андронов, приехавший на выставку, уверил, что его регион готов помочь Коми в развитии молочного животноводства, на что Анатолий Князев ответил, что такой будет рад помощи, ведь Архангельская область – вторая в России по надоям, несмотря на климатические условия и географическое местоположение.

Завершилась выставка «дефиле» племенных животных, которых оценивали эксперты. На основе их мнения будут сделаны выводы, продвинулась Коми за последние четыре года в селекционной работе или наоборот – отстала.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА