Уйти от барьеров

Новый механизм обеспечения реализации активного избирательного права для граждан, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства, позволит избирателю быть включенным в список избирателей, подав соответствующее заявление по месту своего нахождения (в территориальную или участковую избирательные комиссии) в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что изменения предоставят возможность проголосовать большему количеству граждан.

– Мы уходим от барьеров, которые раньше не позволяли голосовать миллионам граждан, зарегистрированных в одном месте, а проживающих и работающих в другом. Многие из них просто не ходили голосовать, – подчеркнула она.

По статистике ЦИК России, в 2016 году на выборах депутатов Госдумы избирательные комиссии выдали один миллион 200 тысяч открепительных удостоверений. По ним проголосовало около 800 тысяч избирателей. В то же время порядка пяти миллионов избирателей, постоянно проживающих вне места прописки, не имели возможности получить открепительные удостоверения и не принимали участия в выборах. Кроме того, около 500 тысяч человек выезжали с места регистрации за четыре и менее дней до выборов и тоже не могли принять участия в голосовании.

Согласно новому порядку теперь все три группы избирателей, которые по той или иной причине окажутся в день выборов вне места регистрации, смогут проголосовать по месту нахождения. В соответствии с новым законом разрабатывается механизм подачи заявлений о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно будет разными удобными для граждан способами в срок от 45 дней до дня, предшествующего дню голосования. Данные подавших заявления граждан будут занесены в систему ГАС «Выборы», что исключает возможность повторного голосования. Информация об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, отдельно по каждому избирательному участку будет размещаться в сети интернет, естественно, с учетом требований законодательства о защите персональных данных.