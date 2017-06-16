Тот, кто добровольно взял на себя работу…

Избирком Коми и волонтерский центр «Меняющие реальность» реализовали образовательный проект «Доступные выборы»

Цель проекта – обучение добровольцев основам избирательного права и избирательного процесса, навыкам участия в выборах с целью оказания помощи избирателям, участникам референдума, в том числе гражданам с инвалидностью, для реализации ими активного избирательного права.

В течение полугода волонтеры проходили обучение на базе Избирательной комиссии Республики Коми. Для ребят был организован день открытых дверей, проведены психологический тренинг на знакомство, деловая игра по моделированию партийного строительства «Голос партий». Волонтеры выступили участниками интерактивной лекции по основам избирательного права и процесса, дебатов при Центре имени Питирима Сорокина «Возможны ли выборы без черного пиара?». Использовать творческий и интеллектуальный потенциал позволил мозговой штурм по вопросам информирования молодежи о выборах президента России 18 марта 2018 года. Отдельные занятия были посвящены детальному изучению работы по оказанию содействия гражданам с инвалидностью на избирательном участке в день голосования с рассмотрением самых различных, в том числе провокационных, ситуаций.

Лекторами и модераторами в рамках реализации проекта выступили председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев, член комиссии Татьяна Тимофеева, руководитель аппарата комиссии Наталия Макарова, сотрудники отдела по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой информации Ольга Кирушева и Ольга Егорова.

Завершился проект тестированием и анкетированием, которые разработала сотрудник аппарата регионального избиркома Евгения Канева. Вопросы касались непосредственной деятельности волонтеров в день голосования на избирательном участке, ряд из них был ориентирован на развернутые ответы. Отрадно, что все участники проекта успешно справились с заданиями и стали обладателями сертификатов о прохождении курса обучения.

В анкетах ребята дали высокую оценку содержательной части обучения и выразили желание принять участие в других проектах Избирательной комиссии Коми, в том числе образовательных. Среди причин участия в проекте ребята отметили желание помогать гражданам с инвалидностью, саморазвитие, повышение правовой грамотности в области избирательного права. Все участники проекта сошлись во мнении, что количество часов курса следует увеличить.

– Было здорово, интересно! Познавательное обучение, интересные лекторы, комфортная обстановка. Считаем, что оказывать помощь людям с инвалидностью в реализации их избирательных прав – это ответственное дело. Мы прошли обучение, узнали все тонкости работы на участке в день голосования, с радостью поработаем на выборах. Жаль только, что проект уже закончился, – отметили ребята.

– Обучение – один из приоритетов в деятельности нашей комиссии, – подчеркнул председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев. – Целевая аудитория – организаторы выборов, кандидаты на выборные должности, представители политических партий и средств массовой информации. Полугодовой проект для добровольцев, желающих оказывать содействие гражданам с инвалидностью в реализации ими активного избирательного права, – первый в активе нашей комиссии. В прошлом году вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми при оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. А при проведении голосования должно осуществляться оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных законодательством. Таким образом, волонтер, желающий оказать помощь гражданам с инвалидностью, должен знать законодательство о выборах и референдумах, права и обязанности свои, членов участковой комиссии, избирателей, участников избирательного процесса, обладать навыками общения с инвалидами, имеющими самые различные ограничения по здоровью. Это высокая ответственность, однако, прежде чем спрашивать, необходимо дать знания, очертить круг прав и обязанностей.

В словаре Ожегова смысл слова «доброволец» раскрывается как «тот, кто добровольно взял на себя какую-нибудь работу». За полгода добровольцы ознакомились с системой избирательных комиссий, деятельностью регионального избиркома, изучили основы избирательного права и процесса, приняли участие в импровизированной избирательной кампании, узнали тонкости работы волонтеров в день голосования на избирательном участке, окунулись в проблематику социализации инвалидов. Проект завершен. Избирательная комиссия Республики Коми выразила признательность первым участникам специализированного обучения. Все материалы, которые были подготовлены в ходе реализации проекта, включая презентационные слайды, данные анкетирования, будут обобщены и направлены в территориальные избирательные комиссии для использования в работе.

В настоящее время среди территориальных избирательных комиссий в Республике Коми проходит конкурс «Добрая инициатива» на лучшую организацию деятельности по взаимодействию с волонтерами, работающими в день голосования на избирательных участках. Во втором полугодии Избирательная комиссия Республики Коми планирует обучить вторую группу добровольцев.