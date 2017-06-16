Паводковая обстановка стабилизируется

Из-за подтопления сел и деревень в Усть-Цилемском и Ижемском районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Затронула большая вода и два населенных пункта Ижемского района. Паводковая обстановка постепенно стабилизируется, местным жителям помогают спасатели.

В Усть-Цилемском районе подтопленными остаются дома и ряд объектов в трех населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба республиканского управления противопожарной службы и гражданской защиты, из села Среднее Бугаево и деревни Верхнее Бугаево силами администрации и спасателей местные жители из подтопленных домов вывезены в пункт временного размещения в Усть-Цильме и размещены у родственников. Тем, кто остался дома, спасатели помогают в перемещении имущества и домашних животных на более высокие этажи и перегонке скота на более возвышенную местность, доставляют продукты. Всего в населенных пунктах района подтопленными оказались 52 придворовые территории, где проживает 150 человек, в том числе 33 ребенка.

В Усинском районе половодье затронуло села Колва, Мутный Материк и Усть-Усу, деревни Праскан, Захарвань и Васькино, всего подтоплено 28 жилых домов, в которых проживает 71 человек, включая 16 детей. Сейчас, по сообщению пресс-службы Главного управления МЧС Коми, режим чрезвычайной ситуации уже снят, но работа ответственных служб продолжается. Они регулярно информируют население об изменениях уровня воды в реке и принимаемых мерах.

Из деревни Праскан 11 июня были эвакуированы и размещены в амбулатории села Щельябож семь жителей, в том числе четверо детей. А на специально направленном теплоходе «Поляна» размещены и укрыты четыре коровы и лошадь. 27 жителей письменно отказались эвакуироваться и не дали согласие на эвакуацию домашнего скота. Работающая на месте оперативная группа спасателей завозит в деревню продукты питания и воду. По просьбе жителей в Праскан были направлены газовые походные плитки с баллонами и бензогенераторы.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Усинска