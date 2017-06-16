Лучшим врачам вручили госнаграды

В Коми республиканской филармонии прошла церемония награждения лучших представителей профессии, отмеченных в конкурсе профессионального мастерства «Лучший врач года». За последние два года церемония поменяла формат. Не стало Гран-при конкурса, наградами отмечают всех, кто внес личный вклад в дело служения людям.

Праздничную церемонию открыл глава республики Сергей Гапликов:

– Мы всегда встречаемся с врачами в самые волнительные моменты. Когда у родителей рождается ребенок, это вызывает бурные позитивные, положительные эмоции. Или, когда вы, не дай бог, объявляете родственникам о том, что, к сожалению, жизнь их родного сочтена. В эти моменты вы стоите лицом к лицу с теми, кто воспринимает ваши слова сердцем: с благодарностью, с упреком. И в этом ваше особое предназначение, особая миссия людей, несущих добро, благость и помощь человеческой жизни.

Поздравив врачей региона, глава вручил государственные награды республики и звания медицинским работникам за многолетний добросовестный труд на благо отрасли.

С наступающим днем медика коллег поздравил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, который отметил основные вехи развития республиканской медицины за последние годы, напомнил о главных задачах и дал напутственные слова работникам здравоохранения:

– Все мы видим, как растет престиж нашей профессии, как с каждым годом сложнее становится конкурс в медицинские вузы. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы на территории республики развивалось медицинское образование, обучались новые квалифицированные кадры. В перспективе – развитие нового для республики направления в обучении – педиатрии. Я уверен, что в скором времени мы сможем достичь одной из главных наших задач – укрепления кадрового потенциала в медицине республики.

Премией «Лучший врач года» в номинации «Лучший педиатр» был отмечен врач-педиатр сыктывкарской детской поликлиника №2 Денис Железов. Лучшим неонатологом была признана заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Коми республиканского перинатального центра Елена Кораблева. Как лучшего терапевта отметили врача-эндокринолога Ухтинской городской поликлиники Марину Лобанову, а в номинации «Лучший участковый терапевт» – врача-терапевта сыктывкарской городской поликлиники №2 Валентину Кожокарь.

Как лучший хирург на сцену вышел детский хирург Республиканской детской клинической больницы Дмитрий Лисицын. В номинации «Лучший акушер-гинеколог» награду получила акушер-гинеколог Койгородской ЦРБ Елена Кононова, а в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» – главный врач Сысольской ЦРБ Владимир Носков. Лучшим кардиологом была признана врач-кардиолог сыктывкарской городской поликлиники №3 Ирина Кошелева. В номинации «Лучший стоматолог» была отмечена врач-стоматолог платного отделения Республиканской стоматологической поликлиники Инна Ковалева. В номинации «Лучший психиатр» наградой отметили заведующую женским психиатрическим отделением №2 Воркутинской психоневрологической больницы Татьяну Смирнову. Лучшим врачом-экспертом была объявлена врач клинико-диагностической лаборатории Коми республиканской больницы (КРБ) Людмила Елсукова.

Лучшим инфекционистом признали фтизиатра Усть-Куломской ЦРБ Марину Есеву, а лучшим оториноларингологом – заведующего отделением оториноларингологии с палатами челюстно-лицевой хирургии КРБ Николая Иванова. В номинации «Лучший невролог» был отмечен заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения КРБ Максим Черепянский. Лучшим врачом скорой медицинской помощи объявили врача Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Сергея Чистякова. В номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» награда досталась заведующему отделением анестезиологии-реанимации Ухтинского межтерриториального родильного дома Николаю Терентьеву.

Лучшим врачом по диагностическим исследованиям стала заведующая отделением функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики Коми республиканского перинатального центра Анастасия Баринова. Лучшим сельским врачом объявили заместителя главного врача по медицинской части Удорской ЦРБ Валентину Горящину. В номинации «Лучший офтальмолог» награду вручили врачу-офтальмологу микрохирургического отделения КРБ Елене Кустышевой, «За верность профессии» – участковому врачу-фтизиатру противотуберкулезного диспансерного отделения Ухтинской городской поликлиники Нине Кривцовой.

Впервые в республике правительственными премиями были отмечены и медицинские работники среднего звена. Лучшие специалисты со средним медицинским образованием 2016 года выбраны в семи номинациях. Отдельную награду, не вошедшую в основную часть конкурсов, получила медицинская сестра отделения переливания крови Прилузской ЦРБ Роза Пунегова, которая ведет большую общественную работу, является председателям совета ветеранов медицинской организации, директором музея Прилузской ЦРБ, ее общий медицинский стаж – 47 лет.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото rkomi.ru