Коми вышла из аутсайдеров программы переселения

Республика улучшила показатели реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Вопрос был рассмотрен 14 июня в ходе заседания президиума правительства Коми, которое провел глава региона Сергей Гапликов. По текущим показателям реализации программы республика больше не входит в список проблемных регионов, поднявшись в федеральной таблице на 61-е место, сообщила пресс-служба главы и правительства Коми.

Как доложил заместитель председателя правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев, в июне планируется ввести в строй еще несколько домов, что позволит усилить позиции республики в общефедеральном рейтинге.

Положительную динамику рискуют нарушить Печора, Ухта, Койгородский и Корткеросский районы, где темпы реализации программы замедлились. С администрациями этих муниципалитетов уже ведется работа по активизации процесса, отметил Константин Лазарев. Сергей Гапликов поручил в ежедневном режиме докладывать о ситуации в отстающих муниципалитетах, напомнив о персональной ответственности глав администраций за срыв программы.

Константин Лазарев проинформировал также о ходе капитального ремонта многоквартирных домов республики в рамках работы регионального оператора. Всего в текущем году запланировано капитально отремонтировать 269 домов. По 64 из них работы уже выполнены, по 26 домам конкурсные процедуры начаты, по 112 процедуры близятся к завершению. К концу года, отметил зампред регионального правительства, план по капитальному ремонту многоквартирных домов будет выполнен.

Роман СЕМЕНОВ