Жители Сыктывдина почистят шкафы

Необычную ярмарку решили провести активисты сыктывдинского села Выльгорт. Жителям райцентра предложено провести ревизию своих шкафов и все ненужное принести 24 июня в Дом культуры, где откроется «фримаркет».

Участником ярмарки сможет стать любой, кто желает освободить свои антресоли, балконы, шкафы от того, чем уже давно не пользуется, но и выбросить рука не поднимается. Акции придумали говорящее название – «OPEN-шкаф».

«Фримаркеты» – сравнительно молодое движение, оно зародилось в США в 2004 году и быстро распространилось по всему миру. В городских парках устраиваются «рыночные дни», когда люди отдают даром ставшие ненужными им товары, еду, а также демонстрируют различные таланты, к примеру, устраивают бесплатные концерты, делают желающим прически и так далее.

Принести и бесплатно взять вещи может абсолютно каждый. Кроме того, в ходе акции часто практикуется сбор вторичного сырья, проводятся мастер-классы по рукоделию, семинары, кинопоказы. Тематика лекций и дискуссий в основном социальная и экологическая. Оставшиеся после ярмарки вещи организаторы отправляют в детские дома, центры социальной поддержки и ночлежки. Неликвидные вещи идут как подстилки в приюты для бездомных животных.

Лина ПЕРОВА