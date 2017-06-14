Кослан расширит транспортную инфраструктуру

На Удоре запустят новый пригородный железнодорожный маршрут Микунь – Кослан – Микунь. На прошлой неделе администрация района провела по этому поводу общественные слушания.

Как проинформировали начальник управления транспорта Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Владимир Котов и начальник участка производства Северной пригородной пассажирской компании Оксана Клепикова, пассажирский поезд Кослан – Сыктывкар – Кослан с сентября будет курсировать пять раз в неделю и еще два раза в неделю планируется запустить новый пригородный маршрут до Микуня с сидячими местами. Тариф будет соответствовать сегодняшнему тарифу Федеральной пассажирской компании. Кроме того, от Микуня до Сыктывкара будет запущен автобус. Возможно, будет продаваться единый билет на оба вида транспорта.

Время в пути от Кослана до Сыктывкара сократится примерно на час-полтора по сравнению с пассажирским поездом Кослан – Сыктывкар. Льготы при этом все сохраняются. Минусом по сравнению с действующим поездом будет пересадка.

Жители и гости Удоры могут сами выбрать, каким видом транспорта они воспользуются. Присутствовавшие единогласно поддержали альтернативный вид транспорта.

Галина ВЛАДИС