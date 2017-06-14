Доноры крови молодеют

14 июня медицинская общественность России, а также Украины и Белоруссии отметила День донора. Этот особый день был учрежден в мае 2005 года в соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Дата приурочена ко дню рождения врача Карла Ландштейна, который открыл группы крови.

По словам и.о. заведующего отделением по комплектованию донорских кадров Сыктывкарской станции переливания крови Татьяны Мазалевой, за 2016-2017 годы в республике сдали кровь 11 452 человека. Из них донорами крови стали 17 638 человек, плазмы – 13 004 человека. В целом было осуществлено более 30 000 крово-, плазмосдач.

С годами количество доноров практически не уменьшается. Между тем ушла тенденция приезжать на станции переливания крови целыми учреждениями, но есть предприятия, от которых доноров приходит больше всего. К таким, как отметила Татьяна Мазалева, относится «Зеленецкая птицефабрика». Дефицита крови и ее компонентов в республике нет, но временами, когда в день одновременно поступает слишком много заявок на одну группу крови, материал выдается из запасов, а на следующий день приглашаются соответствующие доноры и запасы пополняются вновь. За пределы региона кровь никогда не отправлялась.

Сегодня в Коми более 7600 почетных доноров России. Чтобы получить значок почетного донора, нужно безвозмездно сдать 40 раз кровь или 60 раз плазму. Талоны на питание, как в прежние времена, сдавшему кровь или плазму ныне не выдаются. Между тем каждый донор получает на руки денежную компенсацию в размере 622 рублей на питание и справку для места работы гражданина, который в соответствии с Трудовым кодексом имеет право на два дня отгула: в день сдачи крови и в любой другой день в течение года.

Для сдачи крови или плазмы нужно предъявить паспорт, где должна быть указана регистрация по месту проживания. Все необходимые анализы потенциальный донор сдает на самой станции. Если гражданин из района, у него на руках должна быть еще и справка Центра гигиены и эпидемиологии. После сдачи анализов донор сдает кровь или плазму, но материал не идет в дело, пока не придут лабораторные подтверждения. Если анализы окажутся плохие, материал тут же уничтожается, если в крови человека обнаруживается инфекция, он направляется в соответствующую лабораторию.

Марина ЩЕРБИНИНА