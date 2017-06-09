«Орленок» открывает лето

Детский лагерь Монди СЛПК принял первую смену

В минувшую среду в детском оздоровительном лагере Монди СЛПК «Орленок» торжественно открыли первую летнюю смену. Она посвящена Году экологии и объявленному в республике Году добрых дел. Школьники из разных районов Коми не только отдохнут на свежем воздухе, но и узнают много нового и интересного, в том числе по истории и культуре родного края.

В этом году детскому оздоровительному лагерю исполнится сорок семь лет со дня его образования. За годы работы лагеря, который давно заслужил доверие и любовь детей и их родителей, в нем отдохнули уже более двадцати пяти тысяч человек. Некоторые из «ветеранов» провели в «Орленке» даже по тринадцать смен.

Лагерь расположен в живописном сосновом бору местечка Кэччойяг Сыктывдинского района. На территории «Орленка» все его гости сразу отмечают чистоту и ухоженность. Территория украшена цветами, кустарниками, под березами и соснами прячутся декоративные фигурки зайцев и большие яркие грибы, гордо раскинул крылья символ лагеря – орленок. Пару лет назад в лагере установили два больших бассейна под открытым небом. Рядом с искусственными водоемами выстроились ряды белоснежных пляжных кресел – при желании можно почувствовать себя на юге. Правда, из-за капризов северной погоды бассейны пока закрыты, но как только потеплеет, дети будут здесь плавать. «Нам не надо южных благ, когда манит Кэччойяг!» – придумали слоган юные «орлята».

– Продолжительность каждой смены двадцать один день, – рассказала журналистам директор лагеря Светлана Григорян. – За одну смену в «Орленке» отдыхают порядка 180 ребят. С 2015 года в лагере за лето проходят не три, а четыре смены. Каждая из них тематическая со своей познавательной и развлекательной программой. Для работы с детьми мы привлекаем опытных педагогов из столичных школ. В программах использованы не только новые методики, наработки и подходы, но и наш опыт и многолетние традиции.

Лагерь принимает на оздоровление детей в возрасте от семи лет и старше. В трехэтажном спальном корпусе вместимостью 180 человек ребята размещаются по отрядному принципу – по 25-30 человек в каждом отряде, в комнате проживают по четыре человека. В комнатах – кровати, шкаф для одежды, тумбочки, стол и стулья. На каждом этаже туалеты, умывальники, душевые, холл с телевизором. В лагере благоустроенные корпуса и столовая, в которой дети питаются пять раз в день и где их всегда ждет здоровое и разнообразное меню, в которое ежедневно включаются фрукты, овощи, выпечка, кондитерские изделия и соки.

Благодаря педагогам и вожатым у ребят максимально насыщенный отдых, у них практически нет свободного времени за исключением традиционного тихого часа. Ежедневно ребят в «Орленке» ждут новые открытия. Каждый день проходят конкурсы, соревнования, интересные занятия и спортивные тренировки. Никто никогда не сидит без дела, все находят себе что-то по душе. Спортивные соревнования, различные творческие площадки, кружок робототехники, музыкальные программы, театральная студия, современные танцы, кино, пневматический тир, занятия в различных кружках и спортивных секциях, бассейн – это далеко не полный перечень того, чем заполнен досуг ребят в «Орленке».

На первую смену в лагерь приехали 182 школьника из Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Усть-Куломского и Корткеросского районов. Директор лагеря прибавила, что иногда в «Орленке» отдыхают ребята и из российских столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. Но в основном здесь отдыхают дети сотрудников Монди СЛПК из «лесных» районов республики, где ведет свою деятельность компания. Оставшиеся свободными места распределяет республиканское министерство образования. Так в первой смене порядка сорока ребят, родители которых не работают в компании.

– Лето у нас проходит под девизом «Познай себя», – рассказала директор лагеря. – Все смены будут тематическими. Первая смена – «Познай себя в мире экологии». В течение смены ежедневно будут проходить яркие мероприятия, такие как «Эколог-шоу», театр экологических сказок, два дня посвящены мероприятию отрядов лесничих, экомарафон «Спасем нашу планету» и другие. А из практических мероприятий – ребята посадят цветы и овощи в специально установленную теплицу, будут за ними ухаживать и вести дневник роста растений, встретятся с участниками республиканского экологического движения. Огонек дружбы оставит в сердцах детей неизгладимые впечатления.

Не менее интересными ожидаются и последующие смены. Вторая смена – «Познай себя в мире профессий», третья – «Познай себя в мире спорта», четвертая – «Познай себя в мире творчества». Последняя смена будет самой короткой. Она продлится всего семь дней и позволит родителям первоклашек узнать, готов ли их ребенок остаться в лагере на 21 день.

Председатель первичной профсоюзной организации «СЛПК» Александр Слободчиков рассказал, что благодаря компании детский лагерь ежегодно обновляется. В частности, в 2015 году в лагере появились бассейны для купания. Тогда же было заменено покрытие на эстрадной площадке – вместо старого бетонного здесь появились безопасные плиты. Помимо этого, на территории установлены новые качели и спорткомплексы, обновили освещение. В прошлом году с помощью компании Монди СЛПК в лагере установлен новый котел отопления. В этом году для добычи питьевой воды были пробурены две новые скважины глубиной более тридцати метров. Сейчас идет прокачка скважин, впереди – постройка навеса над ними и прокладка трубопровода. Стоимость проекта порядка двенадцати миллионов рублей. В этом году скважины еще не будут запущены в эксплуатацию. Но это серьезные инвестиции, которые более четверти века позволят лагерю иметь свою свежую воду хорошего качества.

– Хотя вода в скважинах ежеквартально проходит экспертизу, но для детей мы покупаем бутилированную воду, – отметил Александр Слободчиков.

Как добавил профсоюзный лидер, наступившим летом у «Орленка», возможно, появится свой гимн. Два автора: Владислав Можайкин и Александр Шемелин – написали для лагеря новые песни, которые могут стать его гимном и визитной карточкой.

Праздничная программа открытия смены прошла на эстрадной площадке. Здесь блеснули своими талантами вожатые и ребята, новички и ветераны «Орленка». А тех, кто приехал в лагерь в первый раз, торжественно приняли в «орлята».

Светлана Григорян заверила, что каждый ребенок в чем-то талантлив, каждый приехал с какими-то знаниями и умениями и задача лагеря эти таланты раскрыть. О способностях каждого ребенка вожатые знают еще до их заезда. Перед началом смены родители заполняют анкеты, где указывают, чем увлекается ребенок.

Расположен «Орленок» в живописном природном уголке. Величественные стройные сосны, ласковые солнечные поляны – воздух соснового бора наполнен ароматами свежести и целебным запахом хвои, который оказывает оздоровительное воздействие на организм. Очарование этих мест позволяет насладиться красотой природы, получить незабываемые впечатления от отдыха и заряд бодрости на долгое время. Зимой площади лагеря также не пустуют – здесь расположена база отдыха «Парма».

Артур АРТЕЕВ

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